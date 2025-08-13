Bài trí bàn ăn theo mệnh để thu hút tài lộc, may mắn
GĐXH - Bàn ăn không chỉ là nơi sum họp của gia đình mà còn là yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà ở. Việc bài trí bàn ăn đúng cách có thể giúp gia đình hòa thuận, yêu thương nhau hơn, đồng thời còn thu hút tài lộc, may mắn vào nhà.
Màu sắc bàn ăn hợp phong thủy
Màu sắc bàn ăn nên phù hợp với mệnh của gia chủ để tăng cường năng lượng tốt. Gia chủ mệnh Kim nên chọn bàn ăn màu trắng, vàng hoặc ánh kim. Gia chủ mệnh Mộc hợp với màu xanh lá, nâu gỗ. Gia chủ mệnh Thủy nên dùng bàn màu xanh dương hoặc đen. Gia chủ mệnh Hỏa hợp với màu đỏ, cam, hồng hoặc tím. Gia chủ mệnh Thổ nên chọn màu vàng đất, nâu hoặc cam đất.
Tuy nhiên, dù theo mệnh nào thì bàn ăn vẫn nên có gam màu ấm để tạo cảm giác thân thiện, vui vẻ, tránh những màu sắc quá tối gây u ám, lạnh lẽo.
Sử dụng bát đĩa và vật dụng phong thủy
Bát đĩa không chỉ cần đẹp mà còn phải mang ý nghĩa phong thủy. Những bộ bát đĩa có họa tiết hoa văn mềm mại, màu sắc trang nhã giúp tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu khi ăn uống. Tránh dùng bát đĩa sứt mẻ vì theo quan niệm phong thủy, chúng mang đến sự đổ vỡ trong tài chính và gia đình.
Ngoài ra, có thể đặt một bộ chén dĩa có màu vàng hoặc ánh kim để tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng.
Đặt vật phẩm phong thủy hút tài lộc
Nếu muốn bàn ăn trở thành nơi thu hút tài lộc, có thể đặt một số vật phẩm phong thủy như: Đĩa trái cây ngũ hành: Gồm năm loại quả có màu sắc khác nhau tượng trưng cho ngũ hành, giúp cân bằng năng lượng và thu hút may mắn.
Bình hoa phong thủy: Đặt hoa mẫu đơn hoặc hoa sen trên bàn ăn để mang đến sự giàu sang, thanh tịnh.
Đồng xu phong thủy: Có thể đặt một đồng xu cổ nhỏ trong khăn trải bàn để kích hoạt năng lượng tài lộc.
Giữ bàn ăn sạch sẽ, gọn gàng
Một bàn ăn lộn xộn, bẩn thỉu không chỉ làm mất đi vẻ đẹp mà còn cản trở năng lượng tài lộc. Hãy giữ bàn ăn luôn sạch sẽ, loại bỏ những vật dụng không cần thiết và lau chùi thường xuyên để dòng khí lưu thông tốt hơn.
Ngoài ra, sau bữa ăn, không nên để bát đĩa dơ trên bàn quá lâu vì theo quan niệm phong thủy, điều này có thể làm hao hụt tài lộc của gia đình.
Cách bài trí bàn ăn theo phong thủy
Chọn vị trí đặt bàn ăn hợp phong thủy
Vị trí bàn ăn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra năng lượng tích cực. Không nên đặt bàn ăn đối diện cửa chính vì sẽ khiến luồng khí tốt bị phân tán, ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình. Nếu không thể tránh, có thể sử dụng rèm cửa hoặc bình phong để che chắn. Ngoài ra, cũng không nên đặt bàn ăn đối diện nhà vệ sinh hay dưới xà ngang vì sẽ tạo cảm giác áp lực, khiến bữa ăn không ngon miệng.
Một điều quan trọng khác là bàn ăn nên được đặt ở nơi có đủ ánh sáng, tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Ánh sáng tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không có, có thể sử dụng đèn có ánh sáng vàng để tạo cảm giác ấm áp, gần gũi hơn.
Chọn hình dáng và chất liệu bàn ăn
Theo phong thủy, bàn ăn hình tròn hoặc hình bầu dục là lựa chọn lý tưởng vì tượng trưng cho sự trọn vẹn, đoàn kết. Nếu dùng bàn ăn hình chữ nhật hoặc hình vuông, nên đặt thêm khăn trải bàn hoặc vật trang trí để giảm bớt góc cạnh sắc nhọn, tránh sự đối đầu giữa các thành viên trong gia đình.
Về chất liệu, bàn ăn bằng gỗ là lựa chọn phổ biến vì mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi với thiên nhiên. Tránh sử dụng bàn ăn bằng kính hoàn toàn vì tạo cảm giác lạnh lẽo, dễ làm gia đình xa cách. Nếu thích bàn kính, có thể kết hợp với khung gỗ để tạo sự cân bằng.
Sắp xếp ghế ngồi hợp lý
Số lượng ghế trên bàn ăn nên là số chẵn để tượng trưng cho sự đầy đủ và ổn định. Khi sắp xếp ghế, không nên để lưng ghế đối diện cửa ra vào vì dễ gây bất an, khiến bữa ăn kém ngon. Ngoài ra, vị trí chủ nhà hoặc người lớn tuổi trong gia đình nên được đặt ở vị trí trung tâm, giúp duy trì sự ổn định và tôn trọng truyền thống gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
