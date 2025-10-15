Bán 3 triệu bình chữa cháy giả, thu nghìn tỷ đồng
Hơn 3 triệu bình chữa cháy giả do Công ty Vietlink, Công ty An Phú sản xuất, đưa ra tiêu thụ trên thị trường, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.
Chiều 14/10, Công an Hà Nội thông tin về vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon xảy ra trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, Công an TP Hà Nội phát hiện sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon đang được phân phối, tiêu thụ trên thị trường là hàng kém chất lượng, không đạt hiệu quả dập cháy.
Công an Hà Nội bước đầu xác định Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink (trụ sở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình phòng cháy chữa cháy nhãn hiệu Dragon.
Các đối tượng mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó sản xuất tại Hà Nội và Tây Ninh.
Ngay từ thời gian đầu vận hành vì lợi nhuận, các đối tượng nhập khẩu nguyên liệu bột chữa cháy với tỷ lệ hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn về để sản xuất bình chữa cháy đưa ra thị trường.
Kết quả trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon được đưa đi giám định là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội xác định từ năm 2018 đến nay, Công ty Vietlink sản xuất, làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng.
Đối với Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú từ ngày 1/1 đến nay sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.
Khám xét tại các nhà xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty Vietlink, Công ty An Phú và các đơn vị phân phối đại lý có liên quan tại Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh, Công an Hà Nội phát hiện tạm giữ hơn 167.140 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon các loại cùng dây chuyền sản xuất và nhiều tài liệu liên quan.
Công an Hà Nội đánh giá, vụ việc có dấu hiệu hoạt động tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả, khởi tố bị can đối với các đối tượng; đồng thời điều tra xác minh làm rõ các tội danh khác có liên quan.
