Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp có 2 người con. Con trai đầu là Nguyễn Bình Nguyên mắc bệnh từ nhỏ. Đến tháng 8/2025, khối u tái phát, khiến tình trạng sức khỏe của Nguyên ngày càng xấu đi, những lần nhập viện điều trị cũng trở nên thường xuyên hơn.

Khối u ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, khiến Nguyên bị liệt nửa người bên trái, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Khi hoàn cảnh của gia đình được phản ánh trong bài viết "MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu", Nguyên đang điều trị dài ngày tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ có chỉ định truyền hóa chất phối hợp.

Gần 2 năm qua, cuộc sống của Nguyên gắn với bệnh viện và những đợt điều trị nối tiếp nhau. Mỗi lần con nhập viện, vợ chồng chị Điệp lại xoay xở, vay mượn để có tiền trang trải. Những khoản tích cóp ít ỏi dần cạn sau thời gian dài chạy chữa.

Khó khăn càng chồng chất khi gia đình còn phải chăm sóc người mẹ già bị tai biến, nằm liệt, không thể tự lo sinh hoạt. Hai người thân cùng bệnh nặng, cần chăm sóc và điều trị, trong khi nguồn thu của gia đình chủ yếu dựa vào việc làm ruộng, khiến vợ chồng chị Điệp gần như không còn khả năng xoay xở.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình được đăng tải, nhiều độc giả đã quan tâm, sẻ chia. Qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình chị Điệp nhận được 9.155.000 đồng. Cùng với đó, thông qua kết nối của Báo, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ thêm 30 triệu đồng.

Số tiền hỗ trợ đã được nhà báo Phương Thuận, đại diện chương trình Vòng tay nhân ái – Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển tới gia đình.

Nhà báo Phương Thuận, đại diện chương trình Vòng tay nhân ái – Báo Sức khỏe và Đời sống (áo đỏ) cùng đại diện Bệnh viện Việt Đức trao tiền ủng hộ tới gia đình chị Điệp

Đón nhận tình cảm của các nhà hảo tâm, chị Điệp xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống, Quỹ Thiện Tâm cùng những tấm lòng đã sẻ chia, đồng hành với gia đình trong lúc khó khăn. Chị cũng bày tỏ sự biết ơn đối với các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tận tình điều trị cho con.

Theo chia sẻ của chị Điệp, sức khỏe của Nguyên hiện có phần tiến triển hơn. Tuy nhiên, với bệnh u não, quá trình điều trị vẫn còn kéo dài, gia đình tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn phía trước.

Hơn 53 triệu đồng tiếp sức người mẹ dân tộc H'Mông nuôi 5 con nhỏ sau khi chồng mất GĐXH – Chồng qua đời vì tai biến, một mình nuôi 5 con nhỏ, chị Lý Thị Chứ ở Bản Huổi Chỏn, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên lại phát hiện có khối u ở đuôi tụy, phải nhập viện phẫu thuật. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị, bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống cùng Quỹ Thiện Tâm đã chung tay hỗ trợ hơn 53 triệu đồng.



