Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay
Một người đàn ông sau khi tuyên bố chia tay đã bị bạn gái cũ lái ô tô tông thẳng vào người. Cú tông khiến người đàn ông bị thương ở chân và chảy máu ở phía sau đầu.
Vụ việc xảy ra ở Waikato, đảo Bắc của New Zealand. Camera giám sát bên ngoài một siêu thị ghi lại cảnh một người phụ nữ lái xe tông bạn trai của mình.
Đoạn phim cho thấy chiếc xe ô tô màu xanh đâm thẳng vào người đàn ông, khiến anh ta ngã xuống đường. Khi anh ấy còn chưa kịp đứng dậy, chiếc xe tiếp tục lùi lại và lao về phía anh một lần nữa.
Theo lời kể của nhân chứng 15 tuổi Kanj Patel, anh nghe thấy cặp đôi cãi vã bên ngoài siêu thị. Cậu bé cho biết người đàn ông muốn chia tay, có lẽ điều này đã khiến người phụ nữ tức giận và cố tình lái xe tông anh ta.
Người đàn ông bị thương ở chân và chảy máu ở phía sau đầu. Vài người ở gần đó đã chạy lại giúp đỡ và cầm máu cho anh ấy.
Cảnh sát cho biết, sau khi tông bạn trai, người phụ nữ đã lái xe lao xuống một con sông gần đó. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu cô và đưa đến bệnh viện để kiểm tra tâm lý.
Đoạn video về vụ việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và gây ra nhiều ý kiến phẫn nộ từ người xem.
Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồngChuyện vợ chồng - 56 phút trước
Không chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp.
Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bênGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Tôi hiểu rằng sự hy sinh của mình chưa chắc được trân trọng. Ngay lúc ấy, tôi quyết định dừng việc trợ cấp lương hưu cho vợ chồng con trai.
Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hữngChuyện vợ chồng - 17 giờ trước
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.
Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứtGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Tôi từng nghĩ bố mình sống sung túc với khoản lương hưu gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Cho đến khi biết được số tiền ông âm thầm tích luỹ sau 5 năm, tôi trằn trọc cả đêm.
Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành côngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có những thế mạnh riêng. Điều quan trọng là ai có thể nhận ra và phát huy sở trường ấy để biến nó thành "vũ khí" giúp bản thân tiến xa hơn trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.
Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"Gia đình - 1 ngày trước
Chỉ một tấm ảnh đã đủ làm rõ mối quan hệ giữa mẹ vợ - con rể khi con gái mang bầu.
Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70Gia đình - 1 ngày trước
Cuối năm 1994, tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Giang Tây, một mâu thuẫn gia đình tưởng chừng đơn giản đã bất ngờ dẫn đến bi kịch kéo dài hàng thập kỷ.
Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cườiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ai cũng nghĩ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu. Thế nhưng, sau 3 năm chăm sóc bố, tôi hiểu rằng, đôi khi tình thương không nằm ở việc kề cận mỗi ngày, mà ở chỗ để cha mẹ có một tuổi già thật sự bình yên.
Cung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mựcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Làm dâu vốn là thử thách không nhỏ với nhiều người phụ nữ. Nhưng có những cung hoàng đạo nữ lại may mắn được gia đình chồng yêu thương, cưng chiều hết mực.
Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháuGia đình - 1 ngày trước
Hình ảnh người cha 73 tuổi gánh gần 80kg đặc sản vượt quãng đường hơn 600km đến Quảng Đông thăm con cháu, đã gây 'bão' mạng xã hội.
Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mêGia đình
GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn tỏa sáng nhờ trí tuệ và tài năng.