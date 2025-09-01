Mới nhất
Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Thứ hai, 07:21 01/09/2025 | Gia đình
Một người đàn ông sau khi tuyên bố chia tay đã bị bạn gái cũ lái ô tô tông thẳng vào người. Cú tông khiến người đàn ông bị thương ở chân và chảy máu ở phía sau đầu.

Vụ việc xảy ra ở Waikato, đảo Bắc của New Zealand. Camera giám sát bên ngoài một siêu thị ghi lại cảnh một người phụ nữ lái xe tông bạn trai của mình.

Đoạn phim cho thấy chiếc xe ô tô màu xanh đâm thẳng vào người đàn ông, khiến anh ta ngã xuống đường. Khi anh ấy còn chưa kịp đứng dậy, chiếc xe tiếp tục lùi lại và lao về phía anh một lần nữa.

Theo lời kể của nhân chứng 15 tuổi Kanj Patel, anh nghe thấy cặp đôi cãi vã bên ngoài siêu thị. Cậu bé cho biết người đàn ông muốn chia tay, có lẽ điều này đã khiến người phụ nữ tức giận và cố tình lái xe tông anh ta.

Người đàn ông bị thương ở chân và chảy máu ở phía sau đầu. Vài người ở gần đó đã chạy lại giúp đỡ và cầm máu cho anh ấy.

Cảnh sát cho biết, sau khi tông bạn trai, người phụ nữ đã lái xe lao xuống một con sông gần đó. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu cô và đưa đến bệnh viện để kiểm tra tâm lý.

Đoạn video về vụ việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và gây ra nhiều ý kiến phẫn nộ từ người xem.

Bị "quỵt" 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nộiBị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Bị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.

