Ban nhạc rock đầu tiên của Việt Nam được biểu diễn tại Hollywood

Thứ bảy, 11:37 15/11/2025 | Giải trí
Xuất hiện với trang phục áo dài tại sân khấu huyền thoại Whisky a Go Go, Hollywood (Mỹ), ban nhạc này nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Dạ Ma vừa trở thành ban nhạc rock Việt 100% đầu tiên biểu diễn tại Whisky a Go Go, Hollywood (Mỹ). Các thành viên là khách mời đặc biệt trong tour lưu diễn quốc tế của ban nhạc rock đình đám Trapt.

Theo đó, sân khấu Whisky a Go Go thành lập năm 1964, được xem là “thánh địa của nhạc rock thế giới” Năm 2006, nơi đây được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll như một địa danh lịch sử của thế giới âm nhạc. Được biểu diễn tại đây được xem là niềm mơ ước của bất kỳ ban nhạc rock nào.

Ban nhạc rock đầu tiên của Việt Nam được biểu diễn tại Hollywood - Ảnh 1.

Nhóm Dạ Ma được biểu diễn tại sân khấu Whisky a Go Go, Hollywood (Mỹ).

Xuất hiện trên sân khấu, các thành viên cùng diện trang phục áo dài và hát những ca khúc như Trống cơm, Bèo dạt mây trôi... Giai điệu pha trộn giữa rock hiện đại và âm hưởng dân gian Việt Nam đã tạo nên một khoảnh khắc vừa tự hào vừa xúc động.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, thủ lĩnh của nhóm cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi mang 100% văn hoá Việt lên sân khấu huyền thoại tại Mỹ.

Ngoài việc tất cả các thành viên đều sinh ra tại Việt Nam và mang dòng máu Lạc Hồng, chúng tôi còn mang những ca từ, giai điệu dân gian đến khán giả quốc tế. Chính nét đẹp văn hoá của cha ông để lại đã tạo nên sự khác biệt giữa Hollywood - kinh đô rock của thế giới".

Ban nhạc rock đầu tiên của Việt Nam được biểu diễn tại Hollywood - Ảnh 2.

Các thành viên mặc áo dài để biểu diễn.

Dạ Ma được biết đến là một trong những ban nhạc rock hiếm hoi của Việt Nam vẫn trung thành với hướng đi mang đậm màu sắc bản địa. Âm nhạc của họ vừa mạnh mẽ, dữ dội theo tinh thần rock phương Tây nhưng vẫn chứa đựng giai điệu, tiết tấu và ngôn ngữ Việt Nam đầy sâu sắc.

Nhóm được thành lập bởi Hưng BlackhearteD – thủ lĩnh ban nhạc Black Infinity, một tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng Rock Việt. Bên cạnh đó, nhóm còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật từ các ban nhạc rock từng ghi dấu tại Việt Nam, trong đó có guitarist Trần An Nguyên – thủ lĩnh nhóm Bức Tường.

Việc các thành viên từ nhiều nhóm nhạc cũ cùng nhau kết hợp còn cho thấy sự gắn kết và tiếp nối giữa các thế hệ, khẳng định niềm đam mê rock chưa bao giờ tắt trong cộng đồng nghệ sĩ Việt.

Dạ Ma đang trong quá trình hoàn thiện những bản thu âm cho album đầu tay.

Ngọc Thanh
