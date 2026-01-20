Tin vui cho nữ sinh quê Hải Phòng tại Miss World Vietnam 2025

Sau khi tham gia dự án, Thuỳ Dung đã tự đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân. Cô nhận thấy rằng, các bệnh nhân phong ở đây hầu hết là những người lớn tuổi, sống trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Thuỳ Dung mong muốn dự án sẽ giúp “tuổi già” của những người bệnh phong ở đây bớt cô đơn và lặng lẽ hơn.