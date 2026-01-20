Mới nhất
Tin vui cho nữ sinh quê Hải Phòng tại Miss World Vietnam 2025

Thứ ba, 14:03 20/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Phạm Thùy Dung - nữ sinh quê Hải Phòng gây bất ngờ khi giới thiệu "mùa vấn vương" của Hà Nội tại Miss World Vietnam 2025.

Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.Nữ sinh quê Thanh Hóa tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Nguyễn Thị Thu Hằng - nữ sinh quê Thanh Hóa đang là thí sinh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với vóc dáng ấn tượng, thành tích học tập xuất sắc.

Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Phạm Thùy Dung là 1 trong 3 thí sinh đến từ Hải Phòng đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 nhờ vóc dáng ấn tượng. Cô đang là sinh viên năm hai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Mới đây, phần thi Người đẹp truyền thông của Thùy Dung về "mùa vấn vương" của Hà Nội - là một trong những video thú vị, nhận được lượt theo dõi, tương tác của fan sắc đẹp. Sau 3 ngày đăng tải, video nhận về gần 10.000 lượt xem, hàng trăm lượt bình luận.

Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.
Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.
Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.
Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.
Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

Thùy Dung diện tà áo dài trắng "gây thương nhớ" khi giới thiệu "mùa vấn vương" của Hà Nội.

Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.
Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.
Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 10.

Đến với Miss World Vietnam 2025, Thùy Dung mong muốn mang theo lòng trắc ẩn và niềm tin vào sự tử tế đến với mọi người, đồng thời dùng tiếng nói và hành động để kể về những mảnh đời khó khăn, những bàn tay cần được giúp đỡ và những trái tim cần được sưởi ấm.

Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 11.
Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 12.
Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 13.

Gần đây, Thuỳ Dung đã tham gia dự án "Sợi chỉ đỏ", một dự án ý nghĩa của các bạn sinh viên dành sự quan tâm đến các bệnh nhân mắc bệnh phong tại trại phong Xuân Mai, Hà Nội. Dự án này đã giúp cô thấu hiểu hơn về những khó khăn mà những người bệnh phong đang phải đối mặt.

Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 14.

Sau khi tham gia dự án, Thuỳ Dung đã tự đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân. Cô nhận thấy rằng, các bệnh nhân phong ở đây hầu hết là những người lớn tuổi, sống trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Thuỳ Dung mong muốn dự án sẽ giúp “tuổi già” của những người bệnh phong ở đây bớt cô đơn và lặng lẽ hơn.

Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 15.

Sau khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2025, Thuỳ Dung thừa nhận rằng, đôi lúc cô cũng cảm thấy áp lực, nhưng cô coi đó là động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Đến thời điểm hiện tại, Thùy Dung cảm thấy bản thân đã vượt qua được những khó khăn đó và thành công, dù cho kết quả cuối cùng có ra sao.

Phạm Thùy Dung: Nữ sinh Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 16.

Dù chưa có những thành tích quá nổi bật, nhưng Thuỳ Dung luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày. Với cô, hành trình cố gắng và những trải nghiệm tích lũy được chính là điều quý giá nhất.Dự định gần nhất của Thuỳ Dung là dành toàn bộ tâm huyết cho hành trình tại cuộc thi cô đang tham gia, để trưởng thành hơn và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.

 

