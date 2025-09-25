Bạn thân đi du học nhờ chăm sóc người yêu, tôi khổ sở vì trót mê cô ấy
Tôi rất vô tư khi nhận ủy thác của cậu bạn thân du học, không ngờ ngày càng lún sâu vào cảm xúc sai trái; nhiều lần tôi viện cớ tránh gặp nhưng không đủ quyết tâm.
Tôi viết những dòng này vào một đêm muộn, khi không thể ngủ được vì lòng nặng trĩu với một thứ tình cảm sai trái mà tôi chẳng biết phải giấu đi đến bao giờ.
Tôi không phải là kẻ phản bội, càng không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, nhất là bạn thân nhất của mình. Nhưng trái tim tôi, dù lý trí có cố ngăn cản đến thế nào, cũng đã trót rung động với cô gái ấy.
Chuyện bắt đầu cách đây hơn một năm, khi Q., bạn thân tôi từ thời cấp ba – nhận được học bổng du học toàn phần sang Úc. Ngày cậu ấy khoe tin vui, tôi thật sự rất mừng. Q. là người thông minh, đầy tham vọng và luôn sống tử tế. Tôi và cậu ấy thân nhau hơn 10 năm, hiểu nhau không cần nói quá nhiều. Ngày cậu ấy chuẩn bị bay, tôi là người chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ giúp.
Trước khi đi, Q. đưa ra đề nghị nghiêm túc: “Nhờ mày để ý chăm sóc H. hộ tao. Cô ấy yếu đuối, lại đang học năm cuối đại học, lâu nay mày vẫn coi cô ấy như em gái, nhớ thay tao giúp đỡ những việc cô ấy cần ". Tôi đồng ý mà không chút đắn đo.
H. là người yêu của Q. đã ba năm, vẫn thường có mặt trong các cuộc vui chung của bạn bè. H. dễ thương, nhẹ nhàng, có chút gì đó dịu dàng rất riêng. Tôi từng thấy nhiều người khen Q. may mắn vì có một người yêu như thế. Tôi yêu quý Long nên cũng đối xử tốt và thân tình với H., quả thật là giống như với một cô em gái nhỏ.
Nhưng rồi, thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi.
Ban đầu, tôi chỉ giúp H. những chuyện nhỏ nhặt như đưa đón cô ấy đi học khi trời mưa, chở đi mua sách, sửa máy tính... hay xử lý giúp một số cự cố. H. luôn cảm ơn tôi bằng nụ cười rất tươi, đôi khi là ly trà sữa tôi thích, hay hộp cơm nhỏ cô ấy tự tay làm.
Rồi dần dần, tôi nhận ra mình mong chờ những cuộc gặp ấy nhiều hơn mức cần thiết. Có hôm tôi thức dậy chỉ để nghĩ hôm nay H. có nhắn gì không. Tôi nhận ra mình bắt đầu để ý từng biểu cảm nhỏ của cô ấy, từng lần cô ấy cười, từng khi cô ấy buồn vì nhớ Q. Tôi bắt đầu thấy lòng ghen tị mỗi khi cô ấy kể về những kỷ niệm giữa hai người, và đau nhói khi thấy H. khóc trong một lần gọi video cho Q. mà không liên lạc được.
Tôi biết, mình đang trượt dài vào một cảm xúc không nên có.
Tôi đã nhiều lần muốn cắt đứt việc qua lại, tìm cách từ chối khéo mỗi khi H. nhờ giúp. Nhưng thật lòng, tôi không đủ dứt khoát. Tôi muốn gần cô ấy, dù chỉ là với tư cách "bạn thân của bạn trai". Tôi vẫn cố giữ giới hạn, không vượt quá bổn phận, không chạm vào thứ không thuộc về mình. Nhưng trái tim tôi thì không nghe lời.
Có lần, H. bị sốt rất cao giữa đêm, gọi cho tôi. Tôi phóng xe qua, mua thuốc, đắp khăn, ngồi cạnh suốt đêm. Lúc cô ấy thiếp đi, tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đó mà tim như thắt lại. Khi ấy, tôi ước gì mình là Q. để có quyền ở bên cô ấy, nắm tay cô ấy mà không phải lo sợ hay cảm thấy tội lỗi.
H. không biết những gì đang diễn ra trong lòng tôi. Cô ấy vẫn vô tư, vẫn xem tôi như một người anh, người bạn lớn, kể cho tôi nghe về những dự định tương lai với Q., về việc họ muốn mua một căn hộ nhỏ, mở tiệm cà phê chung. Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết gượng cười, không muốn chúc phúc, cũng không thể nói ra cảm xúc thật.
Có lần tôi đã thử cắt đứt – viện cớ công việc bận, đổi số điện thoại, hạn chế liên lạc. Nhưng chưa đến một tháng, khi H. gửi tin nhắn hỏi thăm kèm lời trách nhẹ: “Anh biến mất luôn vậy hả?”, tôi lại mềm lòng và quay lại, như một thói quen không thể bỏ.
Và rồi, một đêm say, tôi đã suýt làm điều ngu ngốc nhất đời mình: Tôi định tỏ tình. Chỉ là… tôi đã kịp dừng lại. Cô ấy ngồi trước mặt tôi, kể chuyện ngày Q. nhắn tin nói nhớ cô ấy, đôi mắt sáng lên như trẻ nhỏ. Tôi nhìn H. mà không thể thốt nên lời. Tôi biết, nếu nói ra, không những tình bạn giữa tôi và Q. tan vỡ mà tình anh em với H. cũng chấm dứt, cô ấy sẽ khó xử.
Tôi chưa từng là người yếu đuối, nhưng đứng giữa tình cảm và đạo nghĩa, tôi chỉ biết im lặng. Tôi chọn cách không nói gì, vẫn tiếp tục làm người bạn âm thầm, cho đến khi Q. trở về.
Hôm qua, Q. gọi cho tôi, bảo hè này sẽ về nước và cầu hôn. Tôi cười qua điện thoại, chúc mừng nhưng lòng tôi nghẹn lại. Một phần nào đó, tôi mong bạn nhanh quay về để có thể quyết tâm dứt bỏ, thoát khỏi tình trạng đau khổ này. Có lẽ lúc đó tôi sẽ chọn nhiệm vụ phải đi công tác dài ngày, hoặc thuyên chuyển. Tôi không muốn đứng giữa họ nữa, càng không muốn trái tim mình tiếp tục dằn vặt.
Tình yêu, đôi khi đến vào lúc ta không ngờ nhất – và sai nhất, tôi chỉ có thể yêu trong im lặng.
Tôi viết bài này không để tìm lời khuyên mà chỉ muốn lưu giữ một mối tình đơn phương. Nếu có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, chắc bạn sẽ hiểu: Có những người mình yêu sâu sắc, nhưng lại chỉ có thể bước lùi để họ hạnh phúc, và như thế cũng đủ rồi.
Chồng quản tiền sinh hoạt hàng tháng còn muốn vợ làm việc này như 'vợ người ta'Tâm sự - 12 giờ trước
GĐXH - Anh luôn gieo vào đầu tôi cái suy nghĩ là: "Vợ nhà người ta vừa chăm con vừa đi làm lương cao, anh tin là vợ anh còn giỏi hơn các cô đó".
Mẹ kế cho con riêng đi chơi xa, bị chồng mắng là đàn bà dễ dãi, vô tâmTâm sự - 16 giờ trước
Đồng ý để con gái riêng 14 tuổi của chồng đi du lịch xa với bạn, tôi bị anh mắng là mẹ kế nên vô tâm, hành xử dễ dãi, tiếp tay cho bé sống buông thả.
Họp lớp sau 10 năm, tôi kêu gọi mọi người ủng hộ một bạn gặp khó trong lớp: Về nhà phát hiện bị chặn khỏi nhóm chungTâm sự - 1 ngày trước
"Có thể tôi bị gạt khỏi nhóm chung, không còn được mời tham gia những buổi tiệc ồn ào. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã làm đúng với lương tâm", người đàn ông này chia sẻ.
Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thầnTâm sự - 1 ngày trước
Một đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn...
Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngấtTâm sự - 2 ngày trước
Anh chẳng thấy có lỗi, còn hãnh diện rằng mình "có tầm nhìn".
20 năm làm nội trợ, tôi cay đắng khi bị chồng coi thường, con trai xấu hổTâm sự - 3 ngày trước
Khi quyết định nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, tôi nghĩ mình đã chọn một con đường đúng nhưng cuối cùng tôi lại bị chồng và con coi thường.
Choáng váng khi vợ sắp cưới chê 'anh không được tốt như người ta'Tâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Vợ sắp cưới của tôi nói rằng những ưu điểm của tôi chỉ là một người rất bình thường, chứ không phải là một "người đàn ông tốt".
Em gái út bị đuổi thẳng cổ vì đem 1 triệu đồng đến cúng 49 ngày chaTâm sự - 3 ngày trước
Ngày mang tiền đến cúng 49 ngày cha, cô em út vì bị 2 anh trai đối xử tệ bạc mà nghẹn ngào trút hết nỗi lòng bấy lâu.
Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngãTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Giá như ngày đó, tôi mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này thì có lẽ giờ đây đã không tiếp tục phải chịu sự đau đớn như thế này…
Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tinTâm sự - 5 ngày trước
GĐXH - Bất ngờ nhận lại "tiền giả", tôi càng hiểu rõ tình bạn chân thành quý giá đến nhường nào.
Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thầnTâm sự
Một đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn...