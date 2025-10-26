Ban Thần tài để cây gì thích hợp thu hút tài lộc, may mắn?
GĐXH - Nhiều gia đình và những người làm kinh doanh thường rất chú ý đến bàn thờ Thần tài, thổ công. Bên cạnh đó, họ cũng tìm mua một số loại cây để bàn thờ Thần tài. Hãy cùng tìm hiểu lý do nên đặt cây phong thủy lên bàn thờ trong bài viết dưới đây.
Cây kim tiền
Như tên gọi, kim tiền đứng đầu trong danh sách các loại cây nên để gần ban Thần tài để hỗ trợ mang lại nhiều vận may và tài lộc cho người sở hữu.
Hơn hết với bản chất của giống cây này thuộc họ thiên và có sức sống bền vững quanh năm luôn xanh tươi, rất thích hợp đặt tại khu vực ban thờ.
Cây kim ngân
Cũng khá giống với cây kim tiền, cây kim ngân biểu tượng cho "ngân lượng", được đánh giá rằng đây là loại cây được không ít người tìm hiểu về phong thủy lựa chọn rất nhiều để hỗ trợ tăng năng lượng thâu thu tài lộc cho ban Thần tài tại gia.
Theo phong thủy, khi đặt 1 cây kim ngân gần ban thờ sẽ mang ý nghĩa kiên trinh bất khuất, không chịu cúi đầu, còn với 3 cây đại diện cho Tam Giáo hay Thiên - Địa - Nhân. Nếu đặt 5 cây kim ngân, thì điều đó có nghĩa sẽ đại diện cho sự may mắn, tốt đẹp: Phúc - Lộc - Thọ - An - Khang.
Cây vạn lộc đỏ
Cây vạn lộc đỏ được rất nhiều gia đình có điều kiện chọn lựa là cây cảnh bài trí vì ý nghĩa giàu sang, phú quý và phồn vinh một đời.
Chính vì thế khi được đặt tại khu vực thờ cúng của ban thờ Thần tài, cây vạn lộc đỏ sẽ giúp thâu thu vận khí trời đất cũng như cân bằng năng lượng âm dương hiệu quả cho gia đạo đó.
Cây phú quý
Là giống cây có vẻ ngoài khá bắt mắt vì mặt lá màu xanh diệp lục sẫm và viền lá hồng đỏ đặc trưng. Cây phú quý khi được bố trí tại ban thờ Thần tài - Thổ địa sẽ giúp các thành viên trong gia đình mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, học hành.
Đặc biệt, cây phú quý cũng là loài cây có tác dụng điều hòa và luân chuyển giúp giảm thải khói bụi và formaldehyde.
Cây trúc phú quý
Cây trúc phú quý là loại cây cảnh đang được nhiều người lựa chọn để bày trí trong không gian sống phong thủy vì hình thức nhỏ xinh và hơn hết vì ý nghĩa tạo cơ hội vận may cho người sở hữu.
Phong thủy cho biết, nếu đặt tại 8 cây tại phương vị thờ cúng ban Thần tài sẽ mang lại thịnh vượng và tài lộc tới gia đạo đó.
Cây trầu bà
Cây trầu bà trong phong thủy biểu thị cho uy quyền và đại diện cho của cải vật chất, hơn hết đối với giống cây trầu bà đế vương có 3 màu phù hợp với gia chủ mang mệnh Hỏa, Thổ và Mộc.
Cây phát lộc
Cây phát lộc thủy sinh thường có kích thước phù hợp với hầu hết các ban thờ Thần tài hiện nay với ý nghĩa mang lại sự thành công cũng như may mắn tới gia chủ.
Tuy nhiên vì bản chất là giống cây thủy sinh, anh chị nên lưu ý thường xuyên thay nước cho cây (khoảng 1 tuần/1 lần) để cây không bị vàng lá.
Cây ngọc ngân
Là một loại cây với ý nghĩa thuần túy của vạn sự an lành và tốt đẹp, cây ngọc ngân khi được đặt tại phương vị tốt gần ban thờ Thần tài cũng sẽ góp phần hỗ trợ mang lại phú quý tới người sở hữu.
Đặc biệt loại cây ngọc ngân rất ưa sạch, gia chủ chỉ nên tưới nước sạch, tránh dùng nước chè hoặc bã chè đổ vào gốc cây.
Cây cau tiểu trâm
Sử dụng cây cau tiểu trâm với mục đích thanh lọc không khí xung quanh ngoại quan ban Thần Tài. Ngoài ra theo phong thủy thì bản thân cau tiểu trâm là loại cây sở hữu năng lượng may mắn tự nhiên rất tốt.
Cây ngọc bích
Cây ngọc bích hay còn gọi là cây hoa đá, một số nơi khác còn được gọi với cái tên Thường Xanh. Theo phong thủy, cây ngọc bích được trồng trong nhà rất hữu ích trong việc giúp ích tới sức khỏe, điều tiết trạng thái của con người cũng như mang lại nhiều may mắn.
Cây phát tài búp sen
Phát tài búp sen đại diện trong sự thanh khiết và mang lại nhiều tài lộc dồi dào, đặc biệt đây là loại cây này rất dễ chăm sóc và xanh tốt quanh năm. Khi đặt tại gần ban thờ Thần tài sẽ hỗ trợ tụ tài khí, tránh thất thoát tài lộc.
Cây phất dụ
Trong phong thủy, cây phất dụ được quan niệm rằng biểu tượng cho hạnh phúc, sức khỏe, tình duyên, tài lộc và thời vận. Tại Việt Nam, cây phất dụ có lên đến gần 20 giống cây cùng họ tiêu biểu như: Mộc lan, bồng bồng … đều có ý nghĩa may mắn khi đặt tại ban thờ Thần tài.
Cây tiểu hồng môn
Cây tiểu hồng môn là loại cây được sử dụng để bài trí trong không gian sống tương đối nhiều, không những vậy trong những năm gần đây cũng được ưa chuộng trở thành cây bài trí tại khu vực thờ cúng của Thần tài - Thổ địa.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
