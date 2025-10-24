Mới nhất
Bốc mộ cần chuẩn bị những gì để tránh hơi lạnh

Thứ sáu, 08:01 24/10/2025 |
GĐXH - Nhiều người vẫn băn khoăn bốc mộ cần chuẩn bị những gì, đi bốc mộ nên mang theo gì để tránh hơi lạnh. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ từng bước chuẩn bị cần thiết để buổi lễ diễn ra thuận lợi, an toàn và hợp phong thủy.

Ý nghĩa của việc bốc mộ trong phong tục Việt

Bốc mộ hay còn gọi là cải táng là nghi lễ chuyển phần mộ của người đã khuất sau một thời gian an táng (thường từ 3 đến 5 năm). Mục đích là giúp người đã khuất được an ổn, quy tụ phần mộ về nghĩa địa gia tộc hoặc nơi phong thủy tốt hơn.

Theo quan niệm dân gian, việc bốc mộ đúng ngày giờ, đúng nghi lễ không chỉ giúp người mất được an nghỉ mà còn đem lại bình an, tài lộc cho con cháu. Vì vậy, khâu chuẩn bị trước khi bốc mộ là vô cùng quan trọng.

Bốc mộ cần chuẩn bị những gì?

Chuẩn bị về ngày giờ và nhân sự

Xem ngày, giờ tốt để bốc mộ: Nên chọn ngày hoàng đạo, tránh ngày xung tuổi với người mất hoặc trưởng họ.

Bốc mộ cần chuẩn bị những gì để tránh hơi lạnh - Ảnh 1.

Theo quan niệm dân gian, việc bốc mộ đúng ngày giờ, đúng nghi lễ không chỉ giúp người mất được an nghỉ mà còn đem lại bình an, tài lộc cho con cháu.

Người tham gia: Chỉ nên là nam giới khỏe mạnh, có vía tốt, không mang thai, không đau ốm.

Mời thầy địa lý, thầy cúng: Giúp chọn vị trí, hướng huyệt và làm lễ cầu siêu.

Lễ vật cúng bốc mộ

Theo phong thủy, lễ vật cúng nên được chuẩn bị chu đáo, thể hiện lòng thành của con cháu: 1 mâm cơm mặn (gà luộc, xôi, rượu, trứng, bánh chưng…). Hương, hoa tươi, trầu cau, vàng mã. 3 chén nước, 3 chén rượu. Tiền âm phủ, giấy ngũ phương, giấy ngũ sắc. Đèn hoặc nến thắp sáng quanh huyệt.

Dụng cụ khi bốc mộ

Gia đình nên chuẩn bị: Cuốc, xẻng, bao tay, khẩu trang, đèn pin. Vải trắng, túi nilon, khăn sạch. Hòm hoặc tiểu sành mới, tro rắc, nước ngũ vị hương. Tất cả nên được làm sạch và khử trùng trước khi sử dụng.

Đi bốc mộ nên mang theo gì để tránh hơi lạnh?

Phong thủy cho hay, trong quá trình cải táng, người tham gia dễ bị nhiễm khí âm, hơi lạnh từ đất mộ. Do đó, việc chuẩn bị những vật giúp tránh hơi lạnh khi đi bốc mộ là điều rất cần thiết: Gừng tươi hoặc rượu gừng: giúp làm ấm cơ thể, tránh cảm lạnh. Tỏi tươi: mang theo vài tép tỏi trong túi áo giúp trừ âm khí.

Bốc mộ cần chuẩn bị những gì để tránh hơi lạnh - Ảnh 2.

Theo phong thủy, lễ vật cúng nên được chuẩn bị chu đáo, thể hiện lòng thành của con cháu.

Lá trầu không hoặc bùa trừ tà: có tác dụng trấn an tinh thần. Muối trắng: sau khi xong việc, rắc muối quanh người hoặc trước cửa nhà để xua khí âm.

Áo quần kín, có màu tối: tránh mặc màu trắng hoặc đỏ. Ngoài ra, sau khi đi bốc mộ về, nên tắm bằng nước gừng, nước ngải cứu hoặc nước lá thơm để tẩy uế.

Một số lưu ý khi đi bốc mộ

Không nói tục, đùa giỡn tại khu mộ. Khi thấy vật lạ trong huyệt mộ, không được tùy tiện động chạm. Tránh để trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai đi cùng. Sau khi bốc mộ, nên làm lễ an vị, cầu siêu để linh hồn người mất được yên ổn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bốc mộ cần chuẩn bị những gì để tránh hơi lạnh - Ảnh 3.Loại quả cúng xây nhà mang lại may mắn ai cũng nên biết

GĐXH - Việc cúng xây nhà hay cúng động thổ là nghi lễ quan trọng để xin phép Thổ Công, Thần Linh phù hộ cho công trình thuận lợi. Trong lễ cúng này, mâm ngũ quả không thể thiếu, bởi nó tượng trưng cho ngũ hành, phúc lộc và sự sung túc.

Huyền Trang (T/h)
