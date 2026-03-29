Đương kim Miss World Vietnam gây chú ý trước thềm kết thúc nhiệm kỳ
GĐXH - Sau gần 3 năm đương nhiệm đầy biến động, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đang chuẩn bị trao cho khoảnh khắc final walk , trao lại vương miện trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025.
Chỉ còn vài giờ nữa, chung kết Miss World Vietnam 2025 sẽ chính thức tìm ra Tân Hoa hậu, kế nhiệm Huỳnh Trần Ý Nhi. Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ bộ ảnh trang phục dạ hội dành riêng cho màn final walk - những khoảnh khắc cuối cùng trên cương vị Đương kim Miss World Vietnam.
"Hành trình đương nhiệm vừa qua là một thanh xuân rực rỡ đối với Nhi. Dù khoảng thời gian này vô cùng bận rộn với lịch học tại Australia, nhưng việc được trở về Việt Nam, sải bước trên sân khấu final walk và tận tay trao lại vương miện cho tân Hoa hậu là một khoảnh khắc thiêng liêng mà Nhi không thể bỏ lỡ", nàng hậu bộc bạch.
Được biết, ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ và trao vương miện, Hoa hậu Ý Nhi sẽ lập tức bay trở lại Australia để tiếp tục con đường học vấn. Quỹ thời gian ngắn ngủi tại Việt Nam được cô dành trọn vẹn cho công tác tập luyện và chuẩn bị sân khấu final walk.
Nhìn lại hành trình đã qua, để có được sự đón nhận như hiện tại, Huỳnh Trần Ý Nhi đã phải trải qua một nhiệm kỳ đầy biến động. Đăng quang Miss World Vietnam 2023, cô trở thành tâm điểm của dư luận ngay sau đêm chung kết bởi những phát ngôn gây tranh cãi, dẫn đến làn sóng tẩy chay.
Trước áp lực truyền thông cực lớn, Ý Nhi đã phải tạm dừng mọi hoạt động giải trí và gửi lời xin lỗi công khai đến công chúng. Sau đó, Ý Nhi chọn cách rời xa hào quang showbiz để tập trung vào việc học tập và thực hiện các dự án thiện nguyện thầm lặng. Cuối năm 2023, cô chính thức lên đường sang Úc du học tại Đại học Sydney. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp cô tái thiết lập hình ảnh cá nhân.
Sự thay đổi tích cực này đã giúp Ý Nhi nhận được sự tin tưởng từ đơn vị quản lý để trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 72. Bước ra thế giới với tâm thế của một người trẻ cầu thị cùng bản lĩnh kết nối các mối quan hệ quốc tế, cô đã ghi tên mình vào Top 40 chung cuộc.
