Đương kim Miss World Vietnam gây chú ý trước thềm kết thúc nhiệm kỳ

Chủ nhật, 00:26 29/03/2026 | Giải trí
An Khánh
GĐXH - Sau gần 3 năm đương nhiệm đầy biến động, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đang chuẩn bị trao cho khoảnh khắc final walk , trao lại vương miện trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025.

Chỉ còn vài giờ nữa, chung kết Miss World Vietnam 2025 sẽ chính thức tìm ra Tân Hoa hậu, kế nhiệm Huỳnh Trần Ý Nhi. Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ bộ ảnh trang phục dạ hội dành riêng cho màn final walk - những khoảnh khắc cuối cùng trên cương vị Đương kim Miss World Vietnam.

"Hành trình đương nhiệm vừa qua là một thanh xuân rực rỡ đối với Nhi. Dù khoảng thời gian này vô cùng bận rộn với lịch học tại Australia, nhưng việc được trở về Việt Nam, sải bước trên sân khấu final walk và tận tay trao lại vương miện cho tân Hoa hậu là một khoảnh khắc thiêng liêng mà Nhi không thể bỏ lỡ", nàng hậu bộc bạch.

Đương kim Miss World Vietnam 2025 và khoảnh khắc cuối cùng của Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 1.

Ý Nhi chia sẻ: "Closing this chapter with love, gratitude, and pride Miss World Vietnam" (tạm dịch: Khép lại chương này với tình yêu thương, lòng biết ơn và niềm tự hào - Hoa hậu Thế giới Việt Nam).

Được biết, ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ và trao vương miện, Hoa hậu Ý Nhi sẽ lập tức bay trở lại Australia để tiếp tục con đường học vấn. Quỹ thời gian ngắn ngủi tại Việt Nam được cô dành trọn vẹn cho công tác tập luyện và chuẩn bị sân khấu final walk.

Nhìn lại hành trình đã qua, để có được sự đón nhận như hiện tại, Huỳnh Trần Ý Nhi đã phải trải qua một nhiệm kỳ đầy biến động. Đăng quang Miss World Vietnam 2023, cô trở thành tâm điểm của dư luận ngay sau đêm chung kết bởi những phát ngôn gây tranh cãi, dẫn đến làn sóng tẩy chay.

Đương kim Miss World Vietnam 2025 và khoảnh khắc cuối cùng của Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 2.

Trang phục final walk của Ý Nhi được "đo ni đóng giày" bởi NTK Đỗ Long.

Trước áp lực truyền thông cực lớn, Ý Nhi đã phải tạm dừng mọi hoạt động giải trí và gửi lời xin lỗi công khai đến công chúng. Sau đó, Ý Nhi chọn cách rời xa hào quang showbiz để tập trung vào việc học tập và thực hiện các dự án thiện nguyện thầm lặng. Cuối năm 2023, cô chính thức lên đường sang Úc du học tại Đại học Sydney. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp cô tái thiết lập hình ảnh cá nhân.

Sự thay đổi tích cực này đã giúp Ý Nhi nhận được sự tin tưởng từ đơn vị quản lý để trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 72. Bước ra thế giới với tâm thế của một người trẻ cầu thị cùng bản lĩnh kết nối các mối quan hệ quốc tế, cô đã ghi tên mình vào Top 40 chung cuộc.

Đương kim Miss World Vietnam 2025 và khoảnh khắc cuối cùng của Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 3.

Tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tối 29/3, Hoa hậu Ý Nhi sẽ chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm, đánh dấu một cái kết trọn vẹn cho chặng đường đương nhiệm đầy thử thách của Miss World Vietnam 2023.

Đương kim Miss World Vietnam 2025 và khoảnh khắc cuối cùng của Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 4.

Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Minh Kiên.

Top 2 Miss World Vietnam 2023: Huỳnh Trần Ý Nhi và Minh Kiên chuẩn bị cho đêm chung kết 29/3.

Nữ sinh quê Hà Tĩnh nhận tin vui, liệu có 'làm nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2025?

5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Thanh Hóa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Đỗ Mỹ Linh lại gây chú ý sau gần 10 năm tham gia Miss World

Cùng chuyên mục

Thành 'choáng' khi biết mẹ ngỏ ý muốn Linh Chi làm con dâu

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Bà Hoà rất có thiện cảm với Linh Chi, bà không ngần ngại bày tỏ mong muốn cô làm con dâu của mình.

Tin vui tới hàng triệu khán giả khi 'Táo quân' trở lại vào tối nay (29/3 trên VTV3)

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" với điểm nhấn là "Táo quân" sẽ lên sóng lúc 20h00 ngày 29/3 trên VTV3.

Phim có Xuân Hinh, Thu Trang lỗ nặng

Giải trí - 8 giờ trước

Bộ phim “Mùi phở” với sự tham gia của Xuân Hinh và Thu Trang đang rơi vào tình trạng ế vé sau hơn một tháng ra rạp.

Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'

Câu chuyện văn hóa - 18 giờ trước

Dù thành công rực rỡ trên sân khấu, nhưng đời sống riêng của nữ NSND này lại có nhiều trắc trở, truân chuyên.

'Nam thần vai phụ' gây sốt trong phim 'Không giới hạn', sau đổ vỡ hôn nhân hiện đang hạnh phúc bên bạn gái là diễn viên xinh đẹp

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Tô Dũng vai Minh Lợi trong bộ phim "Không giới hạn" được đánh giá thành công, để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả.

Trạm yêu thương: Nghị lực của nam sinh kế toán chất lượng cao bất ngờ bị viêm tủy sống liệt hai chân

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Trạm yêu thương: Có nhau là hạnh phúc" trên VTV1 tuần này mang đến câu chuyện của Nguyễn Đăng Tú - hành trình đi qua những tổn thương sâu sắc, để rồi chạm tới ánh sáng của nghị lực, sự hồi sinh và niềm hy vọng.

Nam diễn viên quê Bắc Ninh và vợ là mỹ nhân VFC có động thái gây chú ý

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng Đình Tú và Ngọc Huyền đã gây chú ý với hành động ý nghĩa khi tặng xe đạp và hỗ trợ tiền cho trẻ mồ côi trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt".

Đêm hội Youth Fest 2026: Nghệ sĩ trẻ 'cháy' cùng đoàn viên VTV

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Youth Fest 2026, chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động sôi nổi.

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

Thế giới showbiz - 22 giờ trước

Thử sức ở mảng điện ảnh, nữ danh hài này liên tiếp có được thành công khi cả 3 dự án mà cô tham gia đều có doanh thu ấn tượng tại phòng vé Việt.

Nữ sinh quê Hà Tĩnh nhận tin vui, liệu có 'làm nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2025?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phạm Thị Huyền Trang quê Hà Tĩnh, đang nằm trong top thí sinh bứt phá nhằm trở thành "Người đẹp được yêu thích nhất", để giành tấm vé duy nhất vào top 6 Miss World Vietnam 2025.

Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '

Giải trí

GĐXH - Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại có bộ ảnh gây sốt cộng đồng mạng. Nhân bộ ảnh đẹp của con gái, Phan Hiền còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi.

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Xem - nghe - đọc
Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

Xem - nghe - đọc
Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình

Xem - nghe - đọc
Phim nối sóng 'Không giới hạn' có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

