Bảng lương mới nhất của sĩ quan quân đội từ 1/7/2026

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Từ 1/7/2026, bảng lương mới của sĩ quan quân đội được thực hiện theo Thông tư 74/2026/TT-BQP. Ảnh minh họa: TL

Chi tiết bảng lương sĩ quan quân đội mới nhất khi lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng

Theo Thông tư 74/2026/TT-BQP, từ 1/7/2026, bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu, phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Quân đội được quy định như sau:

Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Lưu ý: Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các chức vụ, chức danh lãnh đạo khác của sĩ quan được xác định theo nguyên tắc tương đương với các chức vụ cơ bản của sĩ quan theo quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đồi, bổ sung năm 2024 và các quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Có mấy nhóm ngành sĩ quan quân đội?

Căn cứ Điều 9 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, sĩ quan quân đội gồm 05 nhóm ngành như sau:

Nhóm 1: Sĩ quan chỉ huy, tham mưu: là sĩ quan đảm nhiệm công tác tác chiến, huấn luyện và xây dựng lực lượng về quân sự.

Nhóm 2: Sĩ quan chính trị: là sĩ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị.

Nhóm 3: Sĩ quan hậu cần: là sĩ quan đảm nhiệm công tác bảo đảm về vật chất cho sinh hoạt, huấn luyện và tác chiến của quân đội.

Nhóm 4: Sĩ quan kỹ thuật: là sĩ quan đảm nhiệm công tác bảo đảm về kỹ thuật vũ khí, trang thiết bị.

Nhóm 5: Sĩ quan chuyên môn khác: là sĩ quan đảm nhiệm công tác trong các ngành không thuộc các nhóm ngành sĩ quan nêu trên.

Bảng lương mới của lực lượng vũ trang không còn tính theo lương cơ sở sau năm 2026 như thế nào? GĐXH - Từ năm 2026, bảng lương của lực lượng vũ trang có sự thay đổi? Dưới đây là thông tin liên quan đến vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo.