Bảng lương mới nhất của sĩ quan quân đội từ 1/7/2026
GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở, bảng lương mới của sĩ quan quân đội được quy định thế nào?
Chi tiết bảng lương sĩ quan quân đội mới nhất khi lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng
Theo Thông tư 74/2026/TT-BQP, từ 1/7/2026, bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu, phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Quân đội được quy định như sau:
Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu
Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo
Lưu ý: Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các chức vụ, chức danh lãnh đạo khác của sĩ quan được xác định theo nguyên tắc tương đương với các chức vụ cơ bản của sĩ quan theo quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đồi, bổ sung năm 2024 và các quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.
Có mấy nhóm ngành sĩ quan quân đội?
Căn cứ Điều 9 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, sĩ quan quân đội gồm 05 nhóm ngành như sau:
Nhóm 1: Sĩ quan chỉ huy, tham mưu: là sĩ quan đảm nhiệm công tác tác chiến, huấn luyện và xây dựng lực lượng về quân sự.
Nhóm 2: Sĩ quan chính trị: là sĩ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị.
Nhóm 3: Sĩ quan hậu cần: là sĩ quan đảm nhiệm công tác bảo đảm về vật chất cho sinh hoạt, huấn luyện và tác chiến của quân đội.
Nhóm 4: Sĩ quan kỹ thuật: là sĩ quan đảm nhiệm công tác bảo đảm về kỹ thuật vũ khí, trang thiết bị.
Nhóm 5: Sĩ quan chuyên môn khác: là sĩ quan đảm nhiệm công tác trong các ngành không thuộc các nhóm ngành sĩ quan nêu trên.
Ngày sinh Âm lịch của người đổi đời nhờ quý nhân đưa đường chỉ lốiĐời sống - 57 phút trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 ngày Âm lịch này thường có vận quý nhân vượng phát, dễ gặp người tốt giúp đỡ đúng lúc.
4 trường hợp này sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, người dân cần lưu ýĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP. Đó là những đối tượng nào?
Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 22/6 trên VTVĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Các trận đấu hấp dẫn FIFA World Cup 2026 diễn ra trong ngày 22/6 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV.
Hà Nội: Xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngàyĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 11-17/6/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Giàu có nhưng không kiêu ngạo: 4 con giáp càng thành công càng ít khoe khoangĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây chính là những người như vậy. Dù đứng ở vị trí cao hay sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, họ vẫn giữ được thái độ khiêm tốn đáng quý.
Dự báo thời tiết cả nước 9 ngày tới: Nơi nào sẽ có mưa to?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận định thời tiết từ đêm 21/6 đến ngày 29/6, cơ quan khí tượng cho hay, từ 25/6, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ và xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.
Khu du lịch biển Quất Lâm ở Ninh Bình chính thức mang tên mớiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từng là điểm du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Nam Định cũ, Khu du lịch biển Quất Lâm, tỉnh Ninh Bình nay mang tên mới là Giao Ninh mở ra kỳ vọng mở ra một chương phát triển mới.
Dự báo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2026 năm Bính Ngọ cho con giáp Tý, Thân, Thìn và cách khai tài vượng vận mang lại may mắnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 5 âm lịch cho 3 con giáp Thân, Tý, Thìn dưới đây. Các con giáp nên lưu ý những điều này để mang lại may mắn.
Bảng lương mới nhất của Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân Quốc phòng theo mức lương cơ sở mớiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu và bảng lương công nhân quốc phòng được thực hiện theo Thông tư 74/2026/TT-BQP.
Dự báo thời tiết hôm nay 20/6: Khu vực nào tiếp tục có mưa to?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 20/6, thời tiết cả nước nắng đến nắng nóng, chiều tối mưa dông vài nơi, có nơi mưa to.
Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưuĐời sống
GĐXH - Có những con giáp khi bước vào giai đoạn trung vận thường gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ với sự nghiệp ổn định và tài chính ngày càng vững mạnh.