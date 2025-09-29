Khắc phục cơ bản, thông tuyến đê biển bị sạt lở ở Ninh Bình do ảnh hưởng bão số 10

Khoảng 19h20 ngày 29/9, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, sự cố sạt lở tại kè Hải Thịnh 3, trên tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh đã xử lý cơ bản phần mặt đê, thông tuyến.

Hiện ông Trần Anh Dũng vẫn đang có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở tại kè Hải Thịnh 3.

Ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.

Ông Trần Anh Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (mặc áo mưa màu xanh, đen) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã Hải Thịnh đã xảy ra gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn kéo dài.

Tại vị trí K25+570, mái kè bị sạt, sập, cấu kiện bị sóng đánh hất văng ra ngoài, khoét ruỗng hàm ếch ăn sâu vào bên trong, gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến đê biển. Hiện nay, sóng lớn vẫn tiếp tục gây hư hỏng cho vị trí mái kè Hải Thịnh 3.

Để đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển, lực lượng ứng cứu đã được huy động với khoảng 1.200 người, gồm 200 cán bộ Công an, 500 cán bộ Biên phòng và huy động lực lượng tại chỗ.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã tới kiểm tra việc khắc phục hậu quả tại kè Hải Thịnh 3, trên tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình bị sạt sập do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã tới kiểm tra việc khắc phục hậu quả tại kè Hải Thịnh 3, trên tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nghe báo cáo của chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền trong xử lý giờ đầu tại vị trí sạt lở, không để lan rộng ra các vị trí khác, cũng như đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trong thời tiết sóng to, gió lớn.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao việc ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện của xã Hải Thịnh để khắc phục sự cố đê biển, đảm bảo an toàn cho toàn bộ tuyến đê trong thời gian sớm nhất, bảo vệ các công trình của nhà nước cũng như tài sản, hoa màu của người dân khu vực ven biển.

Để hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của mưa bão, đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Ninh Bình cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá lại chất lượng, hiệu quả của dự án công trình kè biển, đồng thời lập dự án đề xuất làm thêm 3km kè chắn sóng tiếp nối với các dự án đang được triển khai để bảo vệ tuyến đê biển.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 12h ngày 29/9/2025, do ảnh hưởng của Bão số 10 (dông, lốc xoáy...) đã làm 9 người chết, 24 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống điện bị tốc mái, gãy đổ gây thiệt hại nặng.





