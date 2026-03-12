Xử lý nam thanh niên lập hàng chục nhóm Facebook giả mạo địa danh các xã, phường ở Thái Nguyên
GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh làm rõ đối tượng tạo lập, quản lý hàng chục nhóm Facebook mang tên các xã, phường trên địa bàn tỉnh, sử dụng hình ảnh biểu tượng không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu lầm trong dư luận.
Ngày 12/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã xác minh làm rõ đối tượng tạo lập, quản lý hàng chục nhóm Facebook mang tên các xã, phường trên địa bàn tỉnh, sử dụng hình ảnh biểu tượng không đúng quy định và gắn dòng chữ "NHÓM CHÍNH THỨC", tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu lầm trong dư luận.
Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 11/03/2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện nhiều nhóm Facebook được đặt tên nhóm là tên các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên, trên ảnh bìa đại diện của các nhóm có sử dụng hình ảnh cờ đỏ in hình "búa liềm bên trên có ngôi sao màu vàng" không phải là cờ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam và kèm dòng chữ "NHÓM CHÍNH THỨC".
Cơ quan công an xác định, đối tượng có hành vi trên là N.S.T (SN 1997, nơi đăng ký thường trú xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ). Tại cơ quan công an, N.S.T đã thừa nhận hành vi của mình, đối tượng đã tạo lập, quản lý 92 nhóm Facebook và đặt tên nhóm theo tên địa danh 92 xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra N.S.T còn tạo lập gần 700 hội nhóm mang tên xã, phường của một số tỉnh, thành phố như: Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Thọ…
Quá trình làm việc N.S.T đã nhận thức được hành vi của mình, tự giác xóa bỏ các nhóm Facebook trên và cam kết không tái phạm. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
