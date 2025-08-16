Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bất an với những chuyến xe khách 'nêm người' và 'bác tài' không bằng lái

Thứ bảy, 09:35 16/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Từ việc kiểm tra, xử lý xe khách chở quá số người quy định, Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tài xế điều khiển phương tiện vi phạm không có bằng lái theo quy định mà mượn tên một tài xế khác, khai thông tin gian dối nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Từ việc kiểm tra, xử lý xe khách chở quá số người quy định, Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tài xế điều khiển phương tiện vi phạm không có bằng lái theo quy định mà mượn tên một tài xế khác, khai thông tin gian dối nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Bất an với những chuyến xe khách 'nêm người' và 'bác tài' không bằng lái - Ảnh 1.

Thời điểm CSGT kiểm tra, phát hiện xe khách BKS 37F-004.68 do tài xế Nguyễn Bá Hướng điều khiển chở 67/46 người.

Theo đó, ngày 11-8, tại Km1729+200 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), tổ công tác Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra, phát hiện xe khách BKS 37F-004.68 chở 67/46 người, quá 21 người so với quy định.

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế đã khai tên là Hoàng Viết H. (1986, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) và cung cấp bản chụp GPLX. Tuy nhiên, qua tra cứu, lực lượng CSGT phát hiện GPLX của người mang tên Hoàng Viết H. đã bị tước tại Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện.

Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt 234,5 triệu đồng đối với nhà xe và tài xế vi phạm do chở quá số khách quy định và không có giấy phép lái xe. Cụ thể, tài xế Hoàng Viết H. điều khiển xe khách BKS 37F-004.68 bị phạt 19 triệu đồng về lỗi không có giấy phép lái xe, phạt 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách; chủ xe khách bị phạt 58 triệu đồng do lỗi giao xe cho người không có GPLX điều khiển phương tiện và phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách.

Sau đó, tài xế đến Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk giải quyết vụ việc và xin nộp phạt sớm để lấy xe ra, tuy nhiên CSGT yêu cầu cung cấp thẻ căn cước công dân để xác minh, người này liên tục trả lời vòng vo, lúng túng. Nhận thấy sự gian dối, lực lượng chức năng đã đấu tranh lại lộ ra một sự thật còn đáng sợ hơn.

Theo đó, tài xế điều khiển xe khách BKS 37F-004.68 thừa nhận tên thật là Nguyễn Bá Hướng (1987, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Hướng cũng khai nhận rằng bản thân chưa có GPLX hạng E để điều khiển xe khách và đã khai thông tin gian dối khi “mượn tên” tài xế Hoàng Viết H. (1986, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Bá Hướng khai, trước đây từng đi làm cùng với anh Hoàng Viết H. Do quen biết, Hướng đã chụp lại GPLX của anh H. để dùng khi xin việc. Khi bị CSGT kiểm tra, Hướng đã sử dụng tên và thông tin GPLX của anh H. để đối phó cơ quan Công an mà không biết rằng GPLX của anh H. đã bị tước trước đó.

Bất an với những chuyến xe khách 'nêm người' và 'bác tài' không bằng lái - Ảnh 2.

Trạm CSGT Krông Búk lập biên bản đối với tài xế xe khách BKS 37F-004.68.

Hiện, cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Bá Hướng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc vừa phát hiện tại Đắk Lắk gần như có chung “kịch bản” chở quá số người theo quy định, tài xế không có giấy phép lái xe theo quy định trong vụ tai nạn làm 3 người tử vong của xe khách Tân Kim Chi vào rạng sáng ngày 8-2-2025 tại địa phận TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (cũ).

Theo đó, rạng sáng ngày 8-2-2025, tài xế Phạm Quốc H. (40 tuổi) điều khiển xe khách BKS 50H-355.47 lưu thông đến đoạn Km1269+250m QL1 (địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ) đã tự tông vào dải phân cách. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, tài xế Phạm Quốc H. chỉ có giấy phép lái xe hạng C, trong khi để điều khiển xe khách giường nằm (24 giường và 2 ghế ngồi) thì tài xế phải có giấy phép lái xe hạng E. Chưa kể, xe khách BKS 50H-355.47 đã bị cơ quan chức năng thu hồi phù hiệu hoạt động và thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở quá số người theo quy định.

Qua 2 vụ việc trên cho thấy, tình trạng xe khách chở quá số lượng hành khách, tài xế không có bằng lái theo quy định trở thành hồi chuông cảnh báo về “lỗ hổng” quản lý lái xe, phương tiện của doanh nghiệp vận tải hiện nay.

Thiết nghĩ, để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp ngang nhiên sử dụng xe không phù hiệu hoạt động vận tải, giao phương tiện cho người không có GPLX điều khiển vận chuyển hành khách, các cơ quan quản lý vận tải cần có biện pháp phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT để giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm ngay từ đầu.

Quang Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ luôn sống hết mình, yêu bằng cả trái tim. Nhưng cũng vì quá cảm tính nên dễ trở thành "con mồi" của những lời ngọt ngào, những hứa hẹn không thành.

Xe khách tông container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt

Xe khách tông container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Lưu thông trên cao tốc đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, xe khách xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Đời sống - 1 giờ trước

Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.

Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 16/8, hàng chục nghìn người tại Hà Nội đã tham gia sự kiên “Cùng Việt Nam tiến bước”, khoác áo đỏ sao vàng, thực hiện hành trình đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

Xã hội - 3 giờ trước

Hãng hàng không Vietjet tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF (Sustainable Aviation Fuel) do Petrolimex Aviation sản xuất tại Việt Nam trên các chuyến bay của hãng.

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” diễn ra lúc 20h ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn khán giả đến xem.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 4 giờ trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 4 tháng sinh Âm lịch được xem là "mùa vàng" của vận mệnh. Người sinh vào những thời điểm này thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống no đủ và viên mãn đến cuối đời.

Xem nhiều

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Đời sống

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnh

Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnh

Pháp luật
Khoe kiếm Nhật trên Facebook để thế hiện bản thân, nam thanh niên bị công an triệu tập

Khoe kiếm Nhật trên Facebook để thế hiện bản thân, nam thanh niên bị công an triệu tập

Xã hội
Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm Hóa

Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm Hóa

Pháp luật
Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top