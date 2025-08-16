Bất an với những chuyến xe khách 'nêm người' và 'bác tài' không bằng lái

Từ việc kiểm tra, xử lý xe khách chở quá số người quy định, Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tài xế điều khiển phương tiện vi phạm không có bằng lái theo quy định mà mượn tên một tài xế khác, khai thông tin gian dối nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Thời điểm CSGT kiểm tra, phát hiện xe khách BKS 37F-004.68 do tài xế Nguyễn Bá Hướng điều khiển chở 67/46 người.

Theo đó, ngày 11-8, tại Km1729+200 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), tổ công tác Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra, phát hiện xe khách BKS 37F-004.68 chở 67/46 người, quá 21 người so với quy định.

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế đã khai tên là Hoàng Viết H. (1986, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) và cung cấp bản chụp GPLX. Tuy nhiên, qua tra cứu, lực lượng CSGT phát hiện GPLX của người mang tên Hoàng Viết H. đã bị tước tại Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện.

Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt 234,5 triệu đồng đối với nhà xe và tài xế vi phạm do chở quá số khách quy định và không có giấy phép lái xe. Cụ thể, tài xế Hoàng Viết H. điều khiển xe khách BKS 37F-004.68 bị phạt 19 triệu đồng về lỗi không có giấy phép lái xe, phạt 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách; chủ xe khách bị phạt 58 triệu đồng do lỗi giao xe cho người không có GPLX điều khiển phương tiện và phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách.

Sau đó, tài xế đến Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk giải quyết vụ việc và xin nộp phạt sớm để lấy xe ra, tuy nhiên CSGT yêu cầu cung cấp thẻ căn cước công dân để xác minh, người này liên tục trả lời vòng vo, lúng túng. Nhận thấy sự gian dối, lực lượng chức năng đã đấu tranh lại lộ ra một sự thật còn đáng sợ hơn.

Theo đó, tài xế điều khiển xe khách BKS 37F-004.68 thừa nhận tên thật là Nguyễn Bá Hướng (1987, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Hướng cũng khai nhận rằng bản thân chưa có GPLX hạng E để điều khiển xe khách và đã khai thông tin gian dối khi “mượn tên” tài xế Hoàng Viết H. (1986, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Bá Hướng khai, trước đây từng đi làm cùng với anh Hoàng Viết H. Do quen biết, Hướng đã chụp lại GPLX của anh H. để dùng khi xin việc. Khi bị CSGT kiểm tra, Hướng đã sử dụng tên và thông tin GPLX của anh H. để đối phó cơ quan Công an mà không biết rằng GPLX của anh H. đã bị tước trước đó.

Trạm CSGT Krông Búk lập biên bản đối với tài xế xe khách BKS 37F-004.68.

Hiện, cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Bá Hướng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc vừa phát hiện tại Đắk Lắk gần như có chung “kịch bản” chở quá số người theo quy định, tài xế không có giấy phép lái xe theo quy định trong vụ tai nạn làm 3 người tử vong của xe khách Tân Kim Chi vào rạng sáng ngày 8-2-2025 tại địa phận TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (cũ).

Theo đó, rạng sáng ngày 8-2-2025, tài xế Phạm Quốc H. (40 tuổi) điều khiển xe khách BKS 50H-355.47 lưu thông đến đoạn Km1269+250m QL1 (địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ) đã tự tông vào dải phân cách. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, tài xế Phạm Quốc H. chỉ có giấy phép lái xe hạng C, trong khi để điều khiển xe khách giường nằm (24 giường và 2 ghế ngồi) thì tài xế phải có giấy phép lái xe hạng E. Chưa kể, xe khách BKS 50H-355.47 đã bị cơ quan chức năng thu hồi phù hiệu hoạt động và thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở quá số người theo quy định.

Qua 2 vụ việc trên cho thấy, tình trạng xe khách chở quá số lượng hành khách, tài xế không có bằng lái theo quy định trở thành hồi chuông cảnh báo về “lỗ hổng” quản lý lái xe, phương tiện của doanh nghiệp vận tải hiện nay.

Thiết nghĩ, để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp ngang nhiên sử dụng xe không phù hiệu hoạt động vận tải, giao phương tiện cho người không có GPLX điều khiển vận chuyển hành khách, các cơ quan quản lý vận tải cần có biện pháp phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT để giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm ngay từ đầu.

Quang Nguyễn