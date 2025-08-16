Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” diễn ra lúc 20h ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn khán giả đến xem.
Chương trình do Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện. Đây là sự kiện quan trọng của thành phố Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/5/1945 - 19/5/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại chương trình.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" là thông điệp, là lời khẳng định của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm tiếp nối lịch sử vẻ vang của dân tộc, truyền thống cách mạng hào hùng, phát huy mọi tiềm năng, nội lực, xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh - thông minh - hiện đại, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
Chương trình đặc biệt áp dụng nhiều công nghệ chiếu sáng sáng tạo, kết hợp với công nghệ tương tác 3D mapping mang đến trải nghiệm mới lạ, khắc họa chiều sâu lịch sử và nét đẹp văn hóa Thủ đô.
Với 3 chương, 6 hồi được dàn dựng hoành tráng, chương trình đưa khán giả đi qua 80 năm lịch sử của Hà Nội kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công.
Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, được yêu mến như NSND Hoàng Anh Tú, NSND Tấn Minh, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Trần Lin, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Khánh Linh, Trọng Hùng, nhóm Oplus… cùng gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên từ nhiều nhà hát và lực lượng nghệ thuật của thành phố; các đơn vị nghệ thuật Trung ương trên địa bàn Hà Nội góp phần tạo nên sức hút và dấu ấn của chương trình.
Người dân hòa mình vào bầu không khí hào sảng của chương trình.
