Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử

Thứ bảy, 10:20 16/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” diễn ra lúc 20h ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn khán giả đến xem.

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” diễn ra lúc 20h ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội).

Chương trình do Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện. Đây là sự kiện quan trọng của thành phố Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/5/1945 - 19/5/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025.

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 2.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" là thông điệp, là lời khẳng định của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm tiếp nối lịch sử vẻ vang của dân tộc, truyền thống cách mạng hào hùng, phát huy mọi tiềm năng, nội lực, xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh - thông minh - hiện đại, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 4.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 5.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 6.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 7.

Chương trình đặc biệt áp dụng nhiều công nghệ chiếu sáng sáng tạo, kết hợp với công nghệ tương tác 3D mapping mang đến trải nghiệm mới lạ, khắc họa chiều sâu lịch sử và nét đẹp văn hóa Thủ đô.

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 8.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” do NSND Tấn Minh chỉ đạo nghệ thuật, nhạc sĩ Dương Cầm giữ vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc và Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh phụ trách kịch bản kiêm tổng đạo diễn.

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 9.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 10.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 11.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 12.

Với 3 chương, 6 hồi được dàn dựng hoành tráng, chương trình đưa khán giả đi qua 80 năm lịch sử của Hà Nội kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công.

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 13.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 14.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 15.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 16.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 17.

Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, được yêu mến như NSND Hoàng Anh Tú, NSND Tấn Minh, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Trần Lin, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Khánh Linh, Trọng Hùng, nhóm Oplus… cùng gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên từ nhiều nhà hát và lực lượng nghệ thuật của thành phố; các đơn vị nghệ thuật Trung ương trên địa bàn Hà Nội góp phần tạo nên sức hút và dấu ấn của chương trình.

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 18.

Thông điệp của chương trình 'Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945' tôn vinh tinh thần yêu nước, tri ân cha anh, khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 19.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 20.
Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử- Ảnh 21.

Người dân hòa mình vào bầu không khí hào sảng của chương trình.

Chương trình về lực lượng công an lập kỷ lục vượt mốc 1 tỷ lượt xemChương trình về lực lượng công an lập kỷ lục vượt mốc 1 tỷ lượt xem

GĐXH - Sau 3 tập phát sóng, “Chiến sĩ quả cảm” không chỉ giữ vững vị trí số một về rating trên VTV3 mà còn tạo “cơn bão”, khi các nội dung gắn hashtag liên quan đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội

Chương trình &quot;Tự hào là người Việt Nam&quot; sẽ diễn ra tại Hà Nội Chương trình 'Tự hào là người Việt Nam' sẽ diễn ra tại Hà Nội

GĐXH - "Tự hào là người Việt Nam" không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là nhịp cầu gắn kết cộng đồng người Việt khắp nơi, tạo nên khoảnh khắc hàng triệu trái tim hòa chung nhịp đập vì Tổ quốc.

Đức Hiếu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công

Hà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Hà Nội: Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Hà Nội: Người đi xe máy tử vong sau cú tông vào đuôi xe tải cứu hộ

Hà Nội: Người đi xe máy tử vong sau cú tông vào đuôi xe tải cứu hộ

Thời tiết Hà Nội: Những nơi nào có mưa rất to trên phạm vi khu vực nội thành?

Thời tiết Hà Nội: Những nơi nào có mưa rất to trên phạm vi khu vực nội thành?

Hà Nội: Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Cùng chuyên mục

Xe khách tông container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt

Xe khách tông container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Lưu thông trên cao tốc đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, xe khách xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Đời sống - 1 giờ trước

Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.

Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 16/8, hàng chục nghìn người tại Hà Nội đã tham gia sự kiên “Cùng Việt Nam tiến bước”, khoác áo đỏ sao vàng, thực hiện hành trình đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

Xã hội - 3 giờ trước

Hãng hàng không Vietjet tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF (Sustainable Aviation Fuel) do Petrolimex Aviation sản xuất tại Việt Nam trên các chuyến bay của hãng.

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?

Bất an với những chuyến xe khách 'nêm người' và 'bác tài' không bằng lái

Bất an với những chuyến xe khách 'nêm người' và 'bác tài' không bằng lái

Xã hội - 4 giờ trước

Từ việc kiểm tra, xử lý xe khách chở quá số người quy định, Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tài xế điều khiển phương tiện vi phạm không có bằng lái theo quy định mà mượn tên một tài xế khác, khai thông tin gian dối nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 4 giờ trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 4 tháng sinh Âm lịch được xem là "mùa vàng" của vận mệnh. Người sinh vào những thời điểm này thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống no đủ và viên mãn đến cuối đời.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia dự báo khí tượng đã đã đưa ra dự báo nhận định tình hình thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025.

Xem nhiều

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Đời sống

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnh

Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnh

Pháp luật
Khoe kiếm Nhật trên Facebook để thế hiện bản thân, nam thanh niên bị công an triệu tập

Khoe kiếm Nhật trên Facebook để thế hiện bản thân, nam thanh niên bị công an triệu tập

Xã hội
Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm Hóa

Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm Hóa

Pháp luật
Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top