Bất ngờ với hàng loạt lỗi vi phạm của nam thanh niên Hải Phòng 'bốc đầu xe' trong đêm

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP. Hải Phòng liên tục phát hiện và xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm giao thông, bốc đầu xe khi đang lưu thông trên đường.

Đáng chú ý, vào đêm qua (11/3), trong quá trình triển khai lực lượng tuần tra vũ trang phòng, chống, xử lý hành vi điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu trên địa bàn huyện An Dương, quận Lê Chân, quận Hải An, quận Dương Kinh; Phòng Cảnh sát cơ động đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, bốc đầu.

Hai nam thanh niên vi phạm giao thông bị Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện.

Trường hợp thứ nhất: Nguyễn Duy Đ (SN 2002, trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) điều khiển xe máy không gắn BKS, phía sau chở theo một người, vi phạm các lỗi: Người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có giấy phép lái xe và xe không gắn BKS.

Trường hợp thứ 2: Nguyễn Tiến C (SN 2003, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) điều khiển xe máy cũng có các lỗi tương tự.

Theo cơ quan công an, ngoài các lỗi vi phạm trên, khi kiểm tra điện thoại 2 nam thanh niên Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Tiến C, lực lượng chức năng còn phát hiện có nhiều clip điều khiển máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu…

Hiện Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP. Hải Phòng đã bàn giao 2 trường hợp trên cùng phương tiện cho Công an quận Lê Chân tiếp nhận xử lý theo quy định pháp luật.

