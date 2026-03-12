Mới nhất
Lào Cai: Khởi tố nguyên giám đốc cùng hai thuộc cấp vì lập khống hồ sơ gây thiệt hại tiền Nhà nước

Thứ năm, 15:01 12/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố nguyên giám đốc cùng kế toán, thủ quỹ của Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên để điều tra về hành vi lập khống hồ sơ thanh quyết toán.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên).

Các bị can gồm: Phạm Hồng Thắng (SN 1972, Trạm trưởng Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên; nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên); Ngụy Thị Hồng Thắm (SN 1983, Viên chức Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên; nguyên Kế toán Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên); Vũ Minh Phú (SN 1974, nguyên Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên).

Lào Cai: Khởi tố nguyên giám đốc cùng hai thuộc cấp vì lập khống hồ sơ gây thiệt hại tiền Nhà nước - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Phạm Hồng Thắng. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định: Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, đối tượng Phạm Hồng Thắng cùng với Ngụy Thị Hồng Thắm và Vũ Minh Phú đã cùng nhau bàn bạc, cùng thực hiện lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí Nhà nước cấp, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 484.913.000 đồng. 

Ngày 26/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự; đồng thời ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng và Vũ Minh Phú, áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Ngụy Thị Hồng Thắm để điều tra, xử lý theo quy định. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau nhiều năm lẩn trốn, một đối tượng ở Ninh Bình ra đầu thú

Sau nhiều năm lẩn trốn, một đối tượng ở Ninh Bình ra đầu thú

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn.

Xử lý nam thanh niên lập hàng chục nhóm Facebook giả mạo địa danh các xã, phường ở Thái Nguyên

Xử lý nam thanh niên lập hàng chục nhóm Facebook giả mạo địa danh các xã, phường ở Thái Nguyên

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh làm rõ đối tượng tạo lập, quản lý hàng chục nhóm Facebook mang tên các xã, phường trên địa bàn tỉnh, sử dụng hình ảnh biểu tượng không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu lầm trong dư luận.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng lẻn vào Bệnh viện Huyết học trộm điện thoại lúc rạng sáng

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng lẻn vào Bệnh viện Huyết học trộm điện thoại lúc rạng sáng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng thời điểm đêm khuya tại Bệnh viện Huyết học Trung ương (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), đối tượng Đinh Văn Sơn đã thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại di động nhưng nhanh chóng bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh cùng người dân phối hợp bắt giữ.

Đường dây ‘thần y dỏm' với bài thuốc gia truyền 3 đời lừa đảo 87.000 nạn nhân

Đường dây ‘thần y dỏm' với bài thuốc gia truyền 3 đời lừa đảo 87.000 nạn nhân

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" dỏm, lừa đảo 87.000 người với số tiền hơn 227 tỷ đồng.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam nam sinh viên trộm 3 cây vàng của họ hàng, mua iPhone 17 tặng bạn gái

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam nam sinh viên trộm 3 cây vàng của họ hàng, mua iPhone 17 tặng bạn gái

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lấy trộm 3 cây vàng của người họ hàng, Thân Văn Nam (SN 2005, trú tại Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố và bắt tạm giam.

Mang dao xông vào quán cà phê chém người, thanh niên bị bắt sau vài giờ bỏ trốn

Mang dao xông vào quán cà phê chém người, thanh niên bị bắt sau vài giờ bỏ trốn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Trần Hữu Giáp (SN 1995, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi dùng dao chém người tại một quán cà phê ở phường Thành Vinh, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thuê ô tô tự lái đi cướp 5 thùng bia, thanh niên 22 tuổi lĩnh án

Thuê ô tô tự lái đi cướp 5 thùng bia, thanh niên 22 tuổi lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thuê xe ôtô tự lái đi cướp 5 thùng bia, Đoàn Bảo Lộc (SN 2004, ngụ ấp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) bị Công an tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Hưng Yên: Khởi tố vụ án nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh lao xe vào hàng rào chắn của tổ công tác

Hưng Yên: Khởi tố vụ án nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh lao xe vào hàng rào chắn của tổ công tác

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” để điều tra hành vi manh động của một nhóm thanh thiếu niên lạng lách và lao xe trực diện vào lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Trà Lý.

Đồng Nai: Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc – Nam

Đồng Nai: Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc – Nam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh xảy ra ngày 6/3/2026.

Ninh Bình: Phát hiện cơ sở pha chế dấm giả từ nước lã và axit công nghiệp ở Ý Yên

Ninh Bình: Phát hiện cơ sở pha chế dấm giả từ nước lã và axit công nghiệp ở Ý Yên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Kiểm tra cơ sở sản xuất tại xã Ý Yên (Ninh Bình), lực lượng chức năng phát hiện hơn 12.000 chai dấm thành phẩm cùng khoảng 1,5 tấn axit axetic không rõ nguồn gốc. Chủ cơ sở đã bị khởi tố về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

