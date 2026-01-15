Lời khai của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên

Sau khi sát hại 2 người phụ nữ và cướp tài sản, nghi phạm Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo) đã đến Công an xã Như Quỳnh, (tỉnh Hưng Yên) để đầu thú.

Theo VTC News, tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, trong sáng 14/1, Kiều Ngọc Anh tìm đến chợ thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo) mua 2 con dao (dạng dao bầu) với giá 70.000 đồng.

Khoảng 13h cùng ngày, đối tượng đi xe đạp đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) dựng xe đạp ở rìa đường để tìm "con mồi".

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Khi chị Bùi Thị Thanh L (SN 2006, quê tỉnh Phú Thọ) đi xe máy Honda Vision màu trắng đến khu vực trên thì bị Ngọc Anh chặn xe, dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, cạnh sườn, cánh tay khiến nạn nhân tử vong.

Kẻ này cướp xe máy của chị L đi đến thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo) thì gặp chị Nguyễn Thị X đang đi một mình bằng xe máy Honda Airblade màu vàng đen, (đi ngược chiều). Ngay lập tức, tên này vòng xe trở lại để đuổi theo, áp sát xe của chị X cũng với mục đích cướp tài sản.

Khi đi đến khu vực trước cổng nhà một người dân, kẻ này chặn xe của chị X và dùng dao đâm trúng cạnh sườn trái, phải của chị X khiến nạn nhân bị thương nặng, ngã gục tại sân nhà người dân khi cố gắng gượng chạy vào đây.

Ngọc Anh kịp lấy đi một túi nilon treo trên xe máy của nạn nhân trước khi phóng xe rời đi. Trên đường bỏ trốn, Ngọc Anh đã vứt 2 dao dùng để đâm các nạn nhân tại khu vực thôn Lộng Thượng (xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) và tổ dân phố Đạo Xá (phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh).

Sau đó, tên này đi xe máy đến phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mở cốp xe lấy số tiền khoảng 1 triệu đồng của nạn nhân để trong cốp rồi bỏ lại để tiếp tục bỏ trốn lên TP Hà Nội tiêu xài hết số tiền cướp được.

Theo cơ quan công an, Kiều Ngọc Anh đã từng đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Hưng Yên (từ tháng 2 đến tháng 8/2024). Thời điểm đối tượng bị bắt giữ, cơ quan công an test nhanh thì nghi phạm này âm tính với các chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ vụ việc để tiến hành các bước tố tụng theo quy định.

Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.