Lời khai của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.
Sau khi sát hại 2 người phụ nữ và cướp tài sản, nghi phạm Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo) đã đến Công an xã Như Quỳnh, (tỉnh Hưng Yên) để đầu thú.
Theo VTC News, tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.
Để thực hiện hành vi của mình, trong sáng 14/1, Kiều Ngọc Anh tìm đến chợ thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo) mua 2 con dao (dạng dao bầu) với giá 70.000 đồng.
Khoảng 13h cùng ngày, đối tượng đi xe đạp đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) dựng xe đạp ở rìa đường để tìm "con mồi".
Khi chị Bùi Thị Thanh L (SN 2006, quê tỉnh Phú Thọ) đi xe máy Honda Vision màu trắng đến khu vực trên thì bị Ngọc Anh chặn xe, dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, cạnh sườn, cánh tay khiến nạn nhân tử vong.
Kẻ này cướp xe máy của chị L đi đến thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo) thì gặp chị Nguyễn Thị X đang đi một mình bằng xe máy Honda Airblade màu vàng đen, (đi ngược chiều). Ngay lập tức, tên này vòng xe trở lại để đuổi theo, áp sát xe của chị X cũng với mục đích cướp tài sản.
Khi đi đến khu vực trước cổng nhà một người dân, kẻ này chặn xe của chị X và dùng dao đâm trúng cạnh sườn trái, phải của chị X khiến nạn nhân bị thương nặng, ngã gục tại sân nhà người dân khi cố gắng gượng chạy vào đây.
Ngọc Anh kịp lấy đi một túi nilon treo trên xe máy của nạn nhân trước khi phóng xe rời đi. Trên đường bỏ trốn, Ngọc Anh đã vứt 2 dao dùng để đâm các nạn nhân tại khu vực thôn Lộng Thượng (xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) và tổ dân phố Đạo Xá (phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh).
Sau đó, tên này đi xe máy đến phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mở cốp xe lấy số tiền khoảng 1 triệu đồng của nạn nhân để trong cốp rồi bỏ lại để tiếp tục bỏ trốn lên TP Hà Nội tiêu xài hết số tiền cướp được.
Theo cơ quan công an, Kiều Ngọc Anh đã từng đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Hưng Yên (từ tháng 2 đến tháng 8/2024). Thời điểm đối tượng bị bắt giữ, cơ quan công an test nhanh thì nghi phạm này âm tính với các chất ma túy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ vụ việc để tiến hành các bước tố tụng theo quy định.
Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AIPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Không chỉ giám sát giao thông, hệ thống "mắt thần" AI của Hà Nội chính thức mở rộng phạm vi sang bắt lỗi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đã bị xử phạt nguội, đánh dấu chấm hết cho tình trạng "vắng bóng Cảnh sát là vi phạm".
Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảmPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
Hà Nội: 22 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 15/1Pháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 14/1 đến trưa 15/1/2026), hệ thống Camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng kỷ lục. Trong khi đó tại nội đô, các lỗi vi phạm cơ bản như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều có chiều hướng gia tăng.
Chia sẻ bài viết xuyên tạc trên Facebook, một người dân ở Thái Nguyên bị công an mời làm việcPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Công an xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, vô hiệu hóa đối tượng chia sẻ bài viết, video có nội dung sai sự thật, bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước.
Hà Nội: Bị 'Công an online' dọa bắt, nam sinh viên 19 tuổi lấy trộm vàng của bố mẹ mang đi bánPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) vừa phối hợp với người dân kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Nạn nhân là một nam sinh viên đại học, do quá hoảng sợ trước lời đe dọa của các đối tượng giả danh Công an, đã lấy trộm tiền và vàng của gia đình mang đi bán.
Lai Châu thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng vũ khí trái phépPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đoàn Kết, khiến một người tử vong.
Lạng Sơn: Xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để 'câu view'Pháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Do đăng tải video clip phản cảm để “câu view”, “câu like” trên Facebook, một cá nhân tại Lạng Sơn đã bị lực lượng công an xử phạt theo quy định của pháp luật.
Ninh Bình: Hai anh em ruột bị bắt giữ vì hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng ô tôPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng truy nã “Trộm cắp liên tỉnh”.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng YênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thúPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng YênPháp luật
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.