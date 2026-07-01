Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
GĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Ngày 1/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị chức năng của Việt Nam và Lào đã bắt giữ Mùa Nênh Thông (SN 1950, trú xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/3/1997, tại huyện Kỳ Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An, Mùa Nênh Thông bị phát hiện vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện. Sau khi bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 7/4/1997, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) ra Lệnh truy nã đặc biệt số 64 đối với Mùa Nênh Thông về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trong gần 30 năm lẩn trốn tại Lào, Mùa Nênh Thông liên tục thay đổi nơi cư trú để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Khoảng 4 năm đầu, đối tượng sống ẩn náu trong rừng, hoạt động ở khu vực biên giới.
Sau đó, Thông thay tên, đổi họ, nhập quốc tịch Lào, kết hôn với người địa phương và sinh sống tại vùng đồng bào Mông ở tỉnh Xiêng Khoảng - nơi có địa hình hiểm trở, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.
Quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã kiên trì rà soát, thu thập thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Xiêng Khoảng để xác định nơi ẩn náu của đối tượng.
Ngày 10/6, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công Mùa Nênh Thông tại bản Phôn Sa Vẳn, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào), chấm dứt gần ba thập kỷ lẩn trốn của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Theo Công an tỉnh Nghệ An, việc bắt giữ Mùa Nênh Thông thể hiện hiệu quả phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; đồng thời khẳng định quyết tâm truy bắt tội phạm truy nã, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy.
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