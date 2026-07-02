Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Ngày 2/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an Thành phố tổ chức bàn giao thành công một đối tượng có lệnh truy nã quốc tế cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để di lý về nước xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, vào ngày 2/6/2026, tổ công tác thuộc Công an phường Yên Hòa tiến hành kiểm tra hành chính, rà soát công tác quản lý lưu trú đối với người nước ngoài tại các khu chung cư, nhà thuê trên địa bàn quản lý. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một công dân nam giới người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra hộ chiếu và giấy tờ liên quan, danh tính người này được xác định là Son Hyung Sun (SN 1980, quốc tịch Hàn Quốc). Tại thời điểm kiểm tra, thị thực và chứng nhận tạm trú của Son Hyung Sun tại Việt Nam đều đã quá hạn theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, khi tiến hành tra cứu sâu vào hệ thống dữ liệu thông tin tội phạm quốc tế, Công an phường Yên Hòa phát hiện Son Hyung Sun chính là đối tượng đang bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ về hành vi "Tổ chức đánh bạc" quy mô lớn.
Ngay sau khi xác định chính xác lý lịch của đối tượng truy nã, Công an phường Yên Hòa đã lập tức báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ chức năng để tiến hành giữ người và áp dụng các biện pháp quản lý nghiêm ngặt.
Căn cứ vào hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh tại Việt Nam, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Son Hyung Sun về hành vi vi phạm các quy định về cư trú với số tiền 27,5 triệu đồng.
Sau khi hoàn tất toàn bộ hồ sơ pháp lý, thủ tục ngoại giao theo quy định của luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế, ngày 30/6/2026, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an thành phố Hà Nội) áp giải đối tượng ra Sân bay quốc tế Nội Bài.
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