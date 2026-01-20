Nghệ An, bưởi cảnh, quất thế phục vụ tết Nguyên đán xuống phố sớm, giá 60 - 70 triệu đồng vẫn hút khách

Quất, bưởi Diễn "siêu VIP" được tiểu thương đưa xuống nhiều tuyến phố ở Nghệ An dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán.

Những ngày này, dọc một số tuyến đường lớn ở TP Vinh (cũ) và khu vực lân cận, các chậu bưởi cảnh, quất thế, siêu quả được bày bán khắp các tuyến đường. Cây nào cũng dáng đẹp, quả sai trĩu, lá xanh mướt, thu hút người đi đường dừng xe ngắm nghía, hỏi giá.

Theo các tiểu thương, đây là dòng cây cảnh cao cấp, chủ yếu phục vụ cơ quan, doanh nghiệp hoặc làm quà biếu nên được đưa về sớm để khách có thời gian lựa chọn. Việc vận chuyển những chậu cây lớn, nặng cũng khá vất vả, đòi hỏi phải chuẩn bị từ trước.

Tại các tuyến đường trung tâm như Đại lộ Lê Nin, đường 72m (phường Vinh Phú), nhiều điểm bán hoa Tết đã bắt đầu bày biện quất, bưởi Diễn với đủ kiểu dáng, kích cỡ, giá cả.

Anh Trần Bảo Ngọc (trú phường Thành Vinh), cho biết, vừa nhập chuyến quất và bưởi đầu tiên về phục vụ thị trường Tết. "Tôi kinh doanh quất, bưởi, đào gần 10 năm. Năm nay do ảnh hưởng mưa bão, nhiều nhà vườn bị thiệt hại nên nguồn hàng khan hiếm hơn. Tôi chủ yếu lấy hàng loại đẹp, 'VIP' nên giá tăng khoảng 10-20% so với năm ngoái", anh Ngọc nói.

Theo anh Ngọc, chi phí kinh doanh năm nay cũng đội lên đáng kể. Riêng tiền thuê mặt bằng bán cây cảnh ở mức 65 triệu đồng/tháng, buộc các tiểu thương phải cân đối giá bán để bù chi phí.

Tại các điểm bán, những chậu bưởi Diễn siêu quả có thân cây lớn, tán tròn, quả vàng đều được niêm yết giá từ vài chục triệu đồng. Một chậu bưởi được trưng bày tại đây có giá lên tới 66 triệu đồng. Dòng cây này được nhiều người ưa chuộng bởi hình thức đẹp, mang ý nghĩa tài lộc, may mắn và nếu chăm sóc tốt có thể tiếp tục cho quả vào năm sau.

Bên cạnh đó, quất thế cũng được đưa về với số lượng đa dạng. Những chậu quất dáng đẹp, quả chín đều có giá từ 20-30 triệu đồng.

Không chỉ các dòng cây lớn, quất mini cũng được nhiều khách hàng lựa chọn để chưng Tết sớm. Loại quất này có kích thước nhỏ gọn, dễ đặt trên bàn trà, bàn làm việc hoặc bàn thờ thổ địa. Nhiều người ưu tiên chọn cây có cả hoa, quả xanh và quả chín với quan niệm mang lại đủ đầy, lộc xuân trọn vẹn.

Một tiểu thương cho biết, dù giá quất năm nay cao hơn năm ngoái, nhu cầu mua sớm vẫn khá lớn. "Từ đầu vụ đến nay tôi bán được hơn 50 chậu quất các loại. Khách chủ yếu mua cây nhỏ về trang trí nhà cửa, tạo không khí Tết từ sớm", người này nói.

Theo các nhà vườn, thời tiết bất lợi, nhiều đợt bão lớn trong năm qua khiến lượng cây cảnh phục vụ Tết giảm đáng kể. Nguồn cung ít, trong khi chi phí sản xuất và vận chuyển tăng khiến giá quất, bưởi và nhiều loại cây cảnh năm nay đều nhỉnh hơn so với mọi năm, có cây tăng từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.

Dù vậy, với quan niệm "có hoa, có quả là có lộc", nhiều người dân vẫn sẵn sàng chi tiền sớm để chọn cho mình chậu quất, chậu bưởi ưng ý, mang sắc xuân về nhà trước thềm năm mới.

