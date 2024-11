Bắt hai chị em chuyên đi trộm cắp máy tính tại các trường mẫu giáo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Phan Thiết bắt giữ N.T.K.P (SN 1982; trú tại xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết) và N.T.Đ.T (em ruột của P; SN 1989; ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ngày 7/11/2024, Công an huyện Hàm Thuận Nam nhận được tin báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc liên tục xảy ra 8 vụ trộm cắp tài sản tại một số Trường mẫu giáo trên địa bàn. Tài sản bị mất cắp chủ yếu là ti vi và máy tính xách tay. Nhận được trình báo, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã thành lập một Tổ công tác do lực lượng Cảnh sát Hình sự làm chủ công nhanh chóng điều tra, truy xét.

N.T.K.P (trái) và N.T.Đ.T (phải) tại Cơ quan Công an (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác xác định P và T chính là các đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm trên. Trưa 8/11/2024, sau khi xác định cả 2 đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, chúng khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm tại các Trường mẫu giáo trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam (gồm 18 tivi, 1 máy tính xách tay); 2 vụ trộm trên địa bàn thành phố Phan Thiết (gồm 5 tivi, 4 camera); 1 vụ trộm trên địa bàn thị xã La Gi (gồm 3 tivi). Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng mang đi bán cho những cá nhân có nhu cầu sử dụng và các cửa hàng điện tử trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Công an huyện Hàm Thuận Nam đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.