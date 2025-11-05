Mới nhất
Bắt hai thanh niên cướp nhẫn vàng trị giá 140 triệu đồng ở TP.HCM

Thứ tư, 06:43 05/11/2025 | Pháp luật
Hai thanh niên cướp giật nhẫn vàng trị giá 140 triệu đồng của tiệm vàng ở phường An Phú, TP.HCM bán lấy tiền và bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt giữ.

Chiều 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an phường An Phú (Thuận An - Bình Dương cũ) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa truy xét, bắt 2 thanh niên thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng ở phường An Phú ngày 4/11.

Hai thanh niên gồm L.C.T.V (SN 2008) và Nguyễn Vĩnh Lợi (SN 2005) cùng ngụ tại phường Bình Hòa. Trong đó Lợi có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 4/11, bà T.T.L là chủ tiệm vàng đến Công an phường An Phú trình báo việc bị 2 thanh niên cướp giật 1 nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng ngay tại tiệm.

Bắt hai thanh niên cướp nhẫn vàng trị giá 140 triệu đồng ở TP.HCM - Ảnh 1.

Nguyễn Vĩnh Lợi tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Công an Phường An Phú phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy xét vụ án. Qua rà soát và sàng lọc, ngày 5/11, cơ quan công an xác định và bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Sau khi gây án, cả hai đối tượng đã bán nhẫn lấy tiền chia nhau rồi bỏ trốn sang tỉnh Lâm Đồng. Nhờ sự hỗ trợ của Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP.HCM đã bắt giữ N.C.T.V tại Khánh Hòa khi đối tượng đang trên xe khách từ Lâm Đồng đi Thanh Hóa nhằm trốn thoát.

Riêng Nguyễn Vĩnh Lợi đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, cả hai thanh niên thừa nhận sáng 4/11, N.C.T.V điều khiển xe máy chở Lợi đến tiệm vàng. Lợi giả vờ xem hàng, khi bà L đưa nhẫn vàng ra, Lợi nhanh tay cướp giật rồi chạy ra ngoài, nơi V đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Sau khi cướp giật, cả hai đem bán được 132 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Hiện công an tiếp tục phối hợp truy xét, thu hồi tang vật và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quang Huy
