Tỏi bán đầy chợ nhưng có 4 loại 'tưởng ngon mà hóa ra phí tiền': biết sớm để tránh mua nhầm
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Tuy nhiên, không phải củ tỏi nào ngoài chợ cũng đảm bảo chất lượng. Nếu chọn nhầm, món ăn có thể kém thơm, nhanh hỏng và khó bảo quản. Dưới đây là 4 loại tỏi bạn nên cân nhắc tránh mua để đảm bảo bữa ăn luôn ngon và an toàn.
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