Bất ngờ với giải thưởng tiền tỷ tại gameshow 'AI Thực chiến 2026'

Cuộc thi "AI Thực chiến" do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC) và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) phối hợp triển khai. Chương trình được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các chính sách phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ chiến lược của quốc gia.

Sau mùa đầu tiên thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ với hơn 10 triệu lượt theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình và hàng triệu lượt tương tác trên nền tảng số, "AI Thực chiến 2026" được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành sân chơi quy mô lớn dành cho các tài năng AI trên cả nước.

“AI Thực chiến 2026" với hình thức gameshow truyền hình, giải thưởng tiền tỷ. Ảnh: Hà Phương



Phát biểu tại họp báo phát động, ông Đỗ Đức Hoàng - Phó tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho biết: "AI Thực chiến 2026 sẽ được mở rộng phạm vi, tập trung ứng dụng AI để giải quyết bài toán thật trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và phát triển xã hội. Chúng tôi sẽ đổi mới cách thức thể hiện để chương trình truyền hình tiếp cận tốt hơn, gần gũi hơn góp phần nâng cao dân trí. Đồng thời, hệ thống các Mentor sẽ được tăng cường để đồng hành huấn luyện thí sinh, giúp các em hội tụ "đủ Đức – đủ Tài", phát triển những sản phẩm AI nhân văn, vì cộng đồng".

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là chương trình được thiết kế theo hình thức gameshow truyền hình với nhiều vòng thi có độ khó tăng dần. Mỗi đội thi gồm tối đa 3 thành viên, trải qua các thử thách từ kiến thức nền tảng đến khả năng ứng dụng AI vào thực tế.

Bên cạnh đó, đổi mới của mùa 2 là việc tăng cường các hoạt động đào tạo, huấn luyện chuyên sâu dành cho thí sinh trước và trong quá trình thi đấu. Các đội tham gia sẽ được hướng dẫn bởi các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, giải quyết những bài toán thực tiễn bằng công nghệ AI.

Đội "Converged" giành Giải Nhất mùa 1 chia sẻ kinh nghiệm trên sân khấu phát động "AI thực chiến" mùa 2. Ảnh: Hà Phương



Ngoài ra, một trong những trọng tâm của "AI Thực chiến 2026" là nâng cao nhận thức về dữ liệu sạch và phát triển AI vì cộng đồng. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ hỗ trợ các nguồn dữ liệu chuyên sâu phục vụ thi đấu, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn dữ liệu.

Theo đại diện Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, mùa giải 2025 đã cho thấy người trẻ Việt Nam hoàn toàn có khả năng giải quyết các bài toán hóc búa. Trọng trách của NDA trong mùa 2 là không để các tài năng này bị lãng phí. Đơn vị sẽ chủ trì xây dựng các chương trình huấn luyện chuyên sâu trước và trong các vòng thi, thiết lập một hệ sinh thái ươm tạo để bồi dưỡng các ứng viên, dự án tiềm năng đi đường dài.

Ban tổ chức cho biết tất cả sản phẩm tham gia đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân, không xâm phạm lợi ích quốc gia và bảo đảm các tiêu chuẩn đạo đức trong phát triển trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm hướng tới việc xây dựng các giải pháp AI phục vụ cộng đồng và phát triển bền vững.

Giữ vững tinh thần làm chủ công nghệ "Made in Vietnam" và năng lực giải quyết bài toán thật, "AI Thực chiến 2026" sẽ được phát sóng dự kiến từ tháng 9/2026 - tháng 1/2027 trên kênh VTV2 và phát lại trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Cụ thể: Tháng 7/2026: Vòng Sơ loại - Khởi động. Tháng 8/2026: Vòng Chung khảo - Kỹ năng A.I Tháng 9 - 10/2026: Vòng Bán kết - Thực tiễn. Tháng 11- 12/2026: Vòng Chung kết. Tháng 1/2027: Đêm Gala trực tiếp công bố và Lễ trao giải. (Truyền hình Trực tiếp vào 10/1/2027 trên VTV2 và VTV3) Giải thưởng cao nhất của cuộc thi gồm 1 tỷ đồng tiền mặt cùng học bổng hoặc khoản đầu tư trị giá 1 triệu USD. Ngoài ra còn có một giải nhì, hai giải ba và nhiều giải phụ dành cho các hạng mục như ứng dụng dữ liệu xuất sắc, startup AI tiềm năng, ý tưởng nổi bật hay ứng dụng AI sáng tạo.



