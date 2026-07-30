Ban chuyên án muốn bóc gỡ toàn bộ đường dây chống phá

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Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Cuộc đấu trí giữa lực lượng chức năng và các đối tượng gây rối ở làng Tơ Rơi bước vào giai đoạn mới.

Trong đoạn trích giới thiệu tập 16 phim "Trời cao nguyên xanh", sau những nỗ lực vận động, thuyết phục của Đại úy Quang Tuấn và Trung tá Phạm Minh, tình hình tại làng Tơ Rơi đã tạm thời được kiểm soát. Nguy cơ người dân bị kích động nổi loạn phần nào được ngăn chặn. 

Tuy nhiên, phía sau sự yên ắng ấy vẫn là những toan tính khó lường của Lok và các đối tượng đang lẩn trốn trong rừng.

Trời cao nguyên xanh - Tập 16: Tình hình tại Tơ Rơi ngày càng căng thẳng - Ảnh 1.

Trung tá Phạm Minh nỗ lực tuyên truyền tại làng Tơ Rơi. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, cuộc họp của các chỉ huy cấp cao cho thấy sự khác biệt trong phương án xử lý vụ việc. Đại tá Đặng Hà đề xuất nhanh chóng vô hiệu hóa các đối tượng cầm đầu để ngăn chặn nguy cơ leo thang. 

Thiếu tướng Trần Phương chủ trương tiếp tục "câu nhử". Theo ông, Ban chuyên án đã nắm được âm mưu của tổ chức chống phá và cần thêm thời gian để bóc gỡ toàn bộ đường dây, bao gồm cả những đối tượng hậu thuẫn từ bên ngoài.

Trời cao nguyên xanh - Tập 16: Tình hình tại Tơ Rơi ngày càng căng thẳng - Ảnh 2.

Thiếu tướng Trần Phương đưa ra chủ trương bóc gỡ toàn bộ đường dây chống phá. Ảnh VTV

Trong lúc đó, Lang Lok vẫn nhận được sự ủng hộ từ A Lang. Tin rằng những hoạt động phía sau đã tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội, A Lang liên tục động viên Lok tiếp tục theo đuổi kế hoạch.

Trời cao nguyên xanh - Tập 16: Tình hình tại Tơ Rơi ngày càng căng thẳng - Ảnh 3.

A Lang liên tục động viên Lok tiếp tục theo đuổi kế hoạch chống phá. Ảnh VTV

Tập 16 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng lúc 21h ngày 30/7 trên VTV1.

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