Bất ngờ với loại quả cấp ẩm giúp da mịn đẹp còn hơn "đắp 10 chiếc mặt nạ", chế biến được nhiều món ngon

Thứ ba, 14:05 07/10/2025 | Ăn
GĐXH - Loại quả đang vào mùa này tốt cho người bị khô miệng, khô họng, da khô, bởi chứa lượng lớn vitamin E, khả năng cấp ấm của nó cực tốt.

Lựu - Trái cây vàng bảo vệ sức khỏe, giàu Vitamin E giúp cấp ẩm cho da

Lựu được mệnh danh là "trái cây vàng" bảo vệ sức khỏe vào mùa thu. Thời điểm hiện tại, lựu đang vào mùa, được bán với số lượng lớn trên thị trường và giá rất rẻ. Theo nguyên tắc ăn uống vào mùa thu là giảm cay, tăng chua, chuyển chua ngọt thành âm để nuôi dưỡng âm/bổ âm. 

Bất ngờ với lựu - trái cây vàng cấp ẩm cho da và món ngon dễ làm - Ảnh 1.

Lựu có vị chua ngọt, phù hợp với nguyên tắc ăn uống của mùa thu, có thể nuôi dưỡng gan, phổi và bổ âm. Hơn nữa, theo y học cổ truyền, lựu có tính ấm, chát, vị chua và có đặc tính làm se, giúp cơ thể con người khí huyết lưu thông.

Bất ngờ với lựu - trái cây vàng cấp ẩm cho da và món ngon dễ làm - Ảnh 2.

Lựu chứa lượng lớn vitamin E - một loại vitamin hiếm có ở các loại trái cây khác. Vitamin E có thể đóng vai trò chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do gây hại cho tế bào và mô, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và làm đẹp da.

Lựu nấu được món gì?

Salad hạt lựu

Bất ngờ với lựu - trái cây vàng cấp ẩm cho da và món ngon dễ làm - Ảnh 3.

Một trong các món ăn mà các chị em nội trợ vô cùng yêu thích, được chế biến từ lựu đó là salad hạt lựu. Món ăn này mang hương vị tươi mát của trái cây, có thể làm thuần chay hoặc kết hợp thêm đạm từ động vật cũng rất ngon. Đây là món ăn chắc chắn sẽ làm bạn mê ngay bởi hương vị độc đáo của nó.

Cocktail lựu

Bất ngờ với lựu - trái cây vàng cấp ẩm cho da và món ngon dễ làm - Ảnh 4.

Cocktail lựu sẽ là một gợi ý tuyệt vời. Đây là loại đồ uống được làm từ những nguyên liệu rất dễ tìm như rượu vang, rượu ngoại, lựu và một số hoa quả có vị chua. Món uống này sẽ hớp hồn bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi màu đỏ rực rỡ đồng thời mang đến cho bạn cảm giác thú vị.

Cơm rang lựu

Bất ngờ với lựu - trái cây vàng cấp ẩm cho da và món ngon dễ làm - Ảnh 5.

Ngoài chế biến làm đồ uống thì lựu còn có thể dùng như một loại nguyên liệu trong món cơm rang cũng rất ngon và lạ mệng. Món ăn này có hương vị vừa quen lại có chút khác biệt nhờ thành phần hạt lựu trong món ăn. Do đó đây là một gợi ý hay ho cho các bà nội trợ muốn đổi bữa cho gia đình.

Dùng để ướp thịt

Bất ngờ với lựu - trái cây vàng cấp ẩm cho da và món ngon dễ làm - Ảnh 6.

Lựu là một loại trái cây có vị ngọt và mùi thơm đặc trưng. Do đó nếu bạn sử dụng nước cốt của lựu để ướp thịt sẽ tạo cho món ăn hương vị thơm ngon khó cưỡng. Vì vậy nhiều đầu bếp đã sử dụng nước lựu trong quá trình tẩm ướp thịt bò, vịt hoặc nai để món ăn mềm và mọng nước hơn, đặc biệt khi làm món nướng.

Làm kem

Bất ngờ với lựu - trái cây vàng cấp ẩm cho da và món ngon dễ làm - Ảnh 7.

Kem lựu cũng là một món tráng miệng hấp dẫn đối với tất cả mọi người. Ngoài hương vị thơm ngon của bơ sữa thì loại kem này còn có mùi hương lựu và màu đỏ đẹp mắt của những hạt lựu. Nó sẽ làm thỏa mãn cơn khát và mê mẩn cho những tín đồ mê sống ảo.

Loại hải sản giúp cân bằng nội tiết tố nữ, giúp tăng sinh collagen và giảm cân, chị em nên ăn mỗi tuần

GĐXH - Nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng chế độ dinh dưỡng kém và các vấn đề tiêu hóa ảnh hưởng đến việc tổng hợp protein giúp sản xuất collagen.

7 mẹo xử lý món canh bị mặn, không cần đổ đi

GĐXH - Trong quá trình nấu nướng, đôi khi chỉ cần “lỡ tay” một chút khi nêm gia vị, bạn đã có ngay nồi canh mặn chát, khó ăn. Đừng vội buồn hay đổ bỏ nồi canh đó! Với 7 mẹo đơn giản sau, bạn hoàn toàn có thể “cứu vãn” món canh bị mặn, vừa tiết kiệm lại vừa giữ được hương vị.

Phương Nghi (t/h)
