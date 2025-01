Bắt người đàn ông cướp 102 tờ vé số của bé trai 6 tuổi ở Long An

Ngày 5/1, Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Quí (52 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Khoảng 6h40 sáng cùng ngày, bé Huỳnh Gia Hưng (6 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng bà ngoại đi bán vé số tại Khu dân cư Mai Thị Non (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức).

Tại đây, bà ngoại đi vào nhà vệ sinh nên giao 102 tờ vé số cho bé Hưng đi bán.

Đối tượng Quí cướp 102 tờ vé số của bé trai 6 tuổi. Ảnh: MĐ.

Thời điểm này, đối tượng Quí điều khiển xe máy chạy đến đường số 10, phát hiện bé Hưng đi một mình nên nảy sinh ý định cướp số vé số trên.

Để thực hiện hành vi, đối tượng chạy xe máy đến chỗ bé Hưng hỏi mua vé số. Đối tượng vờ lựa rồi đưa 100.000 đồng và kêu cháu bé đi đổi tiền lẻ. Ngay khi bé trai 6 tuổi quay đi, Quí tăng ga bỏ chạy.

Dọc đường, Quí giữ lại 11 tờ, bán 91 tờ với giá 8.000 đồng cho một người bán vé số để lấy 728.000 đồng rồi chạy xe máy về TP Tân An.

Công an thị trấn Bến Lức tuần tra ngang qua phát hiện vụ việc, trích xuất camera xung quanh, xác định đối tượng Quí cùng biển số xe nên tổ chức truy xét.

Sau 3h truy tìm, Công an thị trấn Bến Lức phối hợp với Công an TP Tân An bắt giữ được Quí ngay tại nhà riêng, thu hồi vé số trao trả cho bé Hưng.

UBND huyện Bến Lức cùng Công an huyện trao 6 triệu đồng cho gia đình bé Hưng. Ảnh: MĐ.

Qua tìm hiểu, bé Hưng là con của chị Huỳnh Thị Loan (28 tuổi, quê Quảng Ngãi). Do hoàn cảnh khó khăn, chồng làm nghề đi biển nên lâu ngày mới về nhà một lần.

Do đó, chị Loan đã đưa bé Hưng cùng con gái nhỏ vào Bến Lức mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Bé Hưng hiện đang theo học lớp 1. Vào hai ngày nghỉ cuối tuần, bé thường theo mẹ hoặc bà ngoại đi bán vé số.

Nắm bắt hoàn cảnh gia đình bé Hưng, chính quyền huyện Bến Lức và Công an huyện đã hỗ trợ 6 triệu đồng để gia đình có điều kiện trang trải cuộc sống, giúp bé có điều kiện học tập.