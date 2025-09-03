Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếm
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến 644%/năm. Đường dây này thực hiện giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.
Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Phạm Duy (SN 1992), Nguyễn Văn Dũng (SN 1966), Phan Việt Trung (SN 1992), cùng trú tại TP Hà Nội về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ năm 2024 đến 2025, Duy, Dũng, Trung cùng Trần Tuấn Vũ (SN 1990) và Dương Hữu Phúc (SN 1987, trú tại Lào Cai) tổ chức cho nhiều người ở Quảng Trị và TP Huế vay tiền với lãi suất từ 240% đến 644%/năm. Tổng số tiền giao dịch hơn 25 tỉ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan.
Tại nhà trọ của Trần Tuấn Vũ và Phan Việt Trung ở phường Nam Đông Hà, lực lượng chức năng còn phát hiện 9 viên ma túy tổng hợp.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
