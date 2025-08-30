Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng Trị
GĐXH - Điện ảnh Quân đội Nhân dân (Tổng cục Chính trị) đã quyết định chiếu phim truyện điện ảnh “Mưa Đỏ” tại một số điểm phục vụ người dân Quảng Trị.
Nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ và Nhân dân, các cơ quan đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Trị đã phối hợp giúp đỡ trong quá trình sản xuất phim truyện điện ảnh “Mưa Đỏ”, Điện ảnh Quân đội Nhân dân phối hợp với các đơn vị tổ chức các điểm chiếu phim miễn phí phục vụ người dân Quảng Trị.
Theo đó, chương trình chiếu phim sẽ diễn ra tại sân khu di tích Thành cổ Quảng Trị với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, thương binh, gia đình liệt sĩ ở phường Quảng Trị, Nhân dân sinh sống tại khu vực lân cận vào 19 giờ 30 ngày 4/9.
Đơn vị cũng tổ chức chiếu phim phục vụ đơn vị quân đội phối hợp làm phim, đại diện các hộ dân địa phương đã hỗ trợ phim trường tại thôn Tích Tường, xã Hải Lệ (cũ), phường An Đôn (cũ), nay là phường Quảng Trị; xã Triệu Thượng (cũ) nay là xã Triệu Phong, tại rạp chiếu phim ở phường Đông Hà vào tối 5/9.
Ban tổ chức sẽ có buổi chiếu dành riêng cho lãnh đạo, cán bộ các ban ngành tỉnh vào tối 5/9 hoặc sáng 6/9 tại hội trường, nhà văn hóa tỉnh tại phường Đồng Hới.
Bộ phim "Mưa đỏ" là bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền - do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, thời lượng 124 phút, đã để lại nhiều xúc động mạnh mẽ cho người xem bởi câu chuyện bi tráng về sự hy sinh của các chiến sĩ tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
"Mưa đỏ" khắc họa hình ảnh những người lính trẻ dũng cảm ngã xuống trong 81 ngày đêm khốc liệt. Từng thước phim tái hiện bối cảnh bom đạn ác liệt, xen lẫn là tình đồng chí, đồng đội, tình yêu và khát vọng hòa bình.
