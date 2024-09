Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy liên tỉnh

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện trên mạng xã hội có một số hội, nhóm thu hút thanh thiếu niên từ thành phố Vinh và các huyện lân cận tham gia. Tại các hội nhóm này, các thanh thiếu niên trong và ngoài địa bàn liên lạc, cấu kết với nhau, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại các khu chung cư, nhà trọ và các địa điểm công cộng khác trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ, thường xuyên liên lạc với nhau qua các ứng dụng công nghệ cao như Zalo, Messenger, Viber, Telegram… Sau đó, chúng hẹn nhau tại các chung cư, nhà trọ và các nơi công cộng, lợi dụng sơ hở trông coi của bảo vệ, người dân để thực hiện hành vi đề trộm cắp tài sản.

Quá trình thực hiện, các đối tượng thường bịt khẩu trang, phân công nhiệm vụ cụ thể rồi dùng van phá khóa xe để trộm. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, chúng liên hệ, móc nối với các đối tượng khác để tiêu thụ, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Xét thấy hành vi của các đối tượng có tính chất nghiêm trọng, hoạt động có dấu hiệu của đường dây, ổ nhóm, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng và phương tiện để đấu tranh, làm rõ trong thời gian sớm nhất.

Tang vật vụ án.

Trong quá trình điều tra, Ban Chuyên án gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần quyết tâm điều tra, bắt giữ bằng được các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Ban Chuyên án kiên trì thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Ngày 14/9, áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án phối hợp với Tổ 373 Công an thành phố Vinh triệt phá thành công ổ nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh, bắt giữ thành công 3 đối tượng Nguyễn Đình Tuấn (SN 2006); N.V.H.D. (SN 2008), cùng trú tại khối Yên Giang, phường Vinh Tân, thành phố Vinh và N.L.V.M. (SN 2008), trú tại khối Tân Quang, phường Lê Mao, thành phố Vinh về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh xác định, các đối tượng bỏ học, không chịu lao động, ăn chơi lêu lổng, nghiện game nên đã rủ nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Chúng quen nhau thông qua mạng xã hội và rủ nhau lợi dụng sơ hở của người dân, bảo vệ trong quản lý, trông coi xe máy để thực hiện hành vi phá khóa, trộm xe.

Được biết, đối tượng D. đóng vai trò chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi phá khóa. Các đối tượng còn lại vừa làm nhiệm vụ cảnh giới, khi phát hiện có động thì báo hiệu cả nhóm tẩu thoát. Riêng đối tượng Nguyễn Đình Tuấn từng có tiền án, tiền sự về tội Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn tại cơ quan Công an.

Bằng phương thức, thủ đoạn đó, từ đầu tháng 9 đến ngày 14/9, các đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm xe máy tại thành phố Vinh và 10 vụ xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh, lấy đi 10 xe máy, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tuấn và N.V.H.D. về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.