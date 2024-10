Bắt nhóm nổ súng để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 30/10, tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng; trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can.

Nhóm 5 đối tượng bị khởi tố gồm: 3 anh em ruột là Doãn Thanh Tùng (35 tuổi), Doãn Thanh Sang (32 tuổi) và Doãn Thanh Hùng (21 tuổi); Phạm Hữu Bình (22 tuổi) và Huỳnh Bá Ngữ (33 tuổi), cùng trú xã huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Nhóm đối tượng (ảnh tư liệu).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, giữa Doãn Thanh Tùng và anh Nguyễn Đức Khánh (32 tuổi) có mâu thuẫn với nhau và thường xuyên có lời lẽ đe doạ, thách thức qua lại.

Khoảng 21 giờ ngày 21/10/2024, khi Khánh cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu trước nhà thì bất ngờ bị 5 đối tượng trên điều khiển xe ô tô chạy ngang qua và dùng súng bắn 2 phát vào nhà rồi bỏ đi. Rất may vụ nổ súng không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp nhận tin báo của người dân, sau 4 ngày vào cuộc điều tra, Công an huyện Hòa Vang đã truy xét, bắt giữ toàn bộ nhóm nghi phạm gây án, thu giữ hai khẩu súng rulo tự chế, 21 viên đạn (gồm đạn cao su và đạn mã tử).