Bắt ổ nhóm mua bán ma tuý qua mạng xã hội

2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP Hà Nội, Chi Cục Hải quan sân bay Nội Bài vừa phát hiện, bắt giữ lô ma tuý được ngụy trang trong các hộp sữa được gửi từ nước ngoài về Việt Nam.