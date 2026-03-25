Giấc mơ đổi đời khép lại trong cay đắng và nợ nần

Không cần bằng cấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần "xách ba lô lên và đi" theo những lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội. Nhiều người lao động ở Thanh Hóa đã sập bẫy xuất cảnh trái phép, để rồi nhận về kết cục đắng chát.

Câu chuyện của anh C.X.H. trú tại thôn Cánh Én, xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) là một lời cảnh tỉnh muộn màng. Cách đây 6 năm, vì mong muốn có thu nhập tốt hơn để cải thiện cuộc sống gia đình, anh đã nghe theo lời rủ rê của bạn bè xuất cảnh trái phép sang nước khác để tìm kiếm việc làm.

Cuộc sống của anh C. X. H. ở xã Cẩm Thạch sau 6 năm xuất cảnh trái phép trở về vẫn còn nhiều khó khăn.

Những ngày đầu, anh nuôi hy vọng về một tương lai khấm khá. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Không có giấy tờ hợp pháp, công việc của anh luôn bấp bênh, thu nhập thất thường. Mỗi lần nghe tin lực lượng chức năng kiểm tra, anh cùng nhiều lao động khác lại vội vã tìm cách lẩn trốn.

Sau nhiều năm làm việc trong cảnh nơm nớp lo sợ, anh vẫn không thể tích lũy được tiền bạc. Lâm vào bước đường cùng, cuối năm 2025, anh buộc phải nhờ gia đình gửi tiền sang để có chi phí trở về quê. Trở lại quê nhà sau 6 năm xa xứ, cuộc sống của anh gần như vẫn dậm chân tại chỗ, chật vật trong cảnh thiếu thốn. Giấc mơ đổi đời nơi đất khách cũng khép lại với nhiều tiếc nuối.

Trên thực tế, không ít trường hợp sau khi xuất cảnh trái phép đã bị bóc lột sức lao động, bị ép tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo qua mạng Internet, đánh bạc hoặc vận chuyển hàng cấm. Thậm chí có người bị giam giữ, đe dọa và yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Nhiều trường hợp phải trở về quê trong tình trạng sức khỏe suy giảm, để lại hậu quả nặng nề cho bản thân và gia đình, có trường hợp còn phải bỏ mạng nơi đất khách quê người...

Lực lượng Công an tuyên truyền, vận động tại gia đình có người thân đang xuất cảnh trái phép.

Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, ngăn chặn 44 vụ với 70 công dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều công dân bị nước ngoài bắt giữ và trao trả, xử phạt hành chính hàng chục trường hợp, khởi tố 10 vụ với 18 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài hoặc vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Xuất cảnh trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn vi phạm pháp luật của quốc gia sở tại. Người lao động khi đi theo con đường này sẽ không được pháp luật bảo vệ và phải đối mặt với rất nhiều rủi ro.

Vì vậy, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng lao động nước ngoài trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời quảng cáo "việc nhẹ lương cao", "thủ tục đơn giản", "không cần giấy tờ"...

Khi có nhu cầu học tập, làm việc ở nước ngoài, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Chỉ khi lựa chọn con đường hợp pháp, người lao động mới có thể bảo vệ được quyền lợi và tương lai của chính mình.