Trúng '2,3 tỉ đồng' từ vé cào online, người đàn ông suýt mất thêm 25 triệu
GĐXH - Một người đàn ông ở Nghệ An vừa thoát bẫy lừa đảo khi được thông báo trúng hơn 2,3 tỉ đồng từ hình thức "cào vé online", nhưng bị yêu cầu đóng phí để nhận thưởng.
Ngày 24/3, Công an xã Na Ngoi (Nghệ An) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.
Theo trình báo của anh L.B.N. (37 tuổi, trú bản Nậm Khiên 1), sáng 23/3, khi tham gia một phiên livestream "cào vé trúng thưởng" trên mạng xã hội, anh bỏ ra 398.000 đồng để mua 60 vé.
Trong buổi phát trực tiếp, người này được thông báo trúng thưởng hơn 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, để nhận số tiền trên, chủ phòng yêu cầu anh N. phải chuyển trước 25 triệu đồng với lý do "phí hoàn tất thủ tục". Bị liên tục thúc giục chuyển tiền, anh N. bắt đầu nghi ngờ và đến trình báo công an để xác minh.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo. Công an hướng dẫn anh N. dừng toàn bộ giao dịch, không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, đồng thời chuyển tiền trong tài khoản sang nơi an toàn và lưu lại các dữ liệu liên quan để phục vụ xác minh.
Theo Công an xã Na Ngoi, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tài khoản trên mạng xã hội tổ chức các hình thức như "cào vé online", "quay số trúng thưởng", "xổ số trực tiếp" nhằm lừa đảo.
Để tạo lòng tin, các đối tượng thường dàn dựng livestream có người "trúng thưởng liên tiếp". Sử dụng tài khoản ảo để bình luận, tương tác và cho người chơi trúng các giải nhỏ ban đầu Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng sẽ thông báo trúng giải lớn, giá trị hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Sau đó yêu cầu chuyển tiền để "nộp thuế", "phí rút tiền" hoặc "xác nhận giải thưởng".
Nếu nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục đưa ra các lý do như sai cú pháp, lỗi hệ thống… để yêu cầu chuyển thêm nhiều lần, cho đến khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi cắt liên lạc.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hình thức trúng thưởng trên mạng xã hội, đặc biệt là các livestream không rõ nguồn gốc.
Tại Việt Nam, chỉ các loại hình xổ số do Nhà nước phát hành mới được pháp luật bảo vệ. Các loại "vé cào online", "trúng thưởng trực tiếp" trôi nổi trên mạng không có giá trị pháp lý.
Người dân tuyệt đối không chuyển tiền để "nhận thưởng", cũng như không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP và không truy cập đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợpPháp luật - 43 phút trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.
Giấc mơ đổi đời khép lại trong cay đắng và nợ nầnPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều người lao động sập bẫy "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh trái phép, dẫn đến kết cục trắng tay, nợ nần và đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm.
Phú Thọ: Phá chuyên án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, bắt nhiều giám đốcPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Một chuyên án đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá khi đồng loạt đột kích 28 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu các nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, thu giữ súng, đạn cùng nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị OanhPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.
Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk LắkPháp luật - 17 giờ trước
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Ea H’leo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.
Giả giao dịch tiền điện tử, đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản có sẵnPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng tâm lý thiếu cảnh giác của người tham gia giao dịch tiền điện tử, một đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, sử dụng thông tin cá nhân người khác để tạo "vỏ bọc" hợp pháp, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh ánPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Vì mâu thuẫn cá nhân Phương dùng gậy đánh vào đầu nam sinh lớp 9 khiến nạn nhân tử vong.
Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa HươngPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Trộm cắp tài sản tại chùa Hương, đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1954; thường trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giữ.
Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Huỳnh Văn Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Lợi dụng lòng tin, Phước lừa hơn 1,8 tỷ đồng của người này.
Không nghề nghiệp, dựng nhiều kịch bản để chiếm đoạt tiền tỷPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng việc đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền, Hồng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.
