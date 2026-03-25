Trúng '2,3 tỉ đồng' từ vé cào online, người đàn ông suýt mất thêm 25 triệu

Ngày 24/3, Công an xã Na Ngoi (Nghệ An) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Theo trình báo của anh L.B.N. (37 tuổi, trú bản Nậm Khiên 1), sáng 23/3, khi tham gia một phiên livestream "cào vé trúng thưởng" trên mạng xã hội, anh bỏ ra 398.000 đồng để mua 60 vé.

Công an xã Na Ngoi kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Trong buổi phát trực tiếp, người này được thông báo trúng thưởng hơn 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, để nhận số tiền trên, chủ phòng yêu cầu anh N. phải chuyển trước 25 triệu đồng với lý do "phí hoàn tất thủ tục". Bị liên tục thúc giục chuyển tiền, anh N. bắt đầu nghi ngờ và đến trình báo công an để xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo. Công an hướng dẫn anh N. dừng toàn bộ giao dịch, không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, đồng thời chuyển tiền trong tài khoản sang nơi an toàn và lưu lại các dữ liệu liên quan để phục vụ xác minh.

Theo Công an xã Na Ngoi, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tài khoản trên mạng xã hội tổ chức các hình thức như "cào vé online", "quay số trúng thưởng", "xổ số trực tiếp" nhằm lừa đảo.

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường dàn dựng livestream có người "trúng thưởng liên tiếp". Sử dụng tài khoản ảo để bình luận, tương tác và cho người chơi trúng các giải nhỏ ban đầu Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng sẽ thông báo trúng giải lớn, giá trị hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Sau đó yêu cầu chuyển tiền để "nộp thuế", "phí rút tiền" hoặc "xác nhận giải thưởng".

Nếu nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục đưa ra các lý do như sai cú pháp, lỗi hệ thống… để yêu cầu chuyển thêm nhiều lần, cho đến khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi cắt liên lạc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hình thức trúng thưởng trên mạng xã hội, đặc biệt là các livestream không rõ nguồn gốc.

Tại Việt Nam, chỉ các loại hình xổ số do Nhà nước phát hành mới được pháp luật bảo vệ. Các loại "vé cào online", "trúng thưởng trực tiếp" trôi nổi trên mạng không có giá trị pháp lý.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền để "nhận thưởng", cũng như không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP và không truy cập đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.