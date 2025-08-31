Hà Nội: Cảnh báo lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện tài khoản facebook "Nguyễn Thành Nam" đăng tải việc mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80. Sau khi có người chuyển tiền mua giấy mời, mua thẻ thì tài khoản facebook này chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Ngày 29/8/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh làm rõ đối tượng lừa đảo là N.T.N (SN 2008, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Cơ quan công an làm việc với đối tượng N.T.N

Tại cơ quan Công an, N khai nhận do cần tiền nên đã lợi dụng ngày lễ Quốc khánh 2/9 để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản thân đối tượng không có giấy mời tham dự sự kiện A80 nhưng N đã tải hình ảnh giấy mời từ trên mạng Internet, sau đó dùng ứng dụng phần mềm chỉnh sửa, nhằm tạo niềm tin cho khách mua là mình đang có giấy mời để khách chuyển tiền đặt cọc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng chiếm đoạt tài sản của 8 người có nhu cầu mua giấy mời dự sự kiện A80 và các chương trình ca nhạc liên quan. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Hoàn Kiếm để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/8/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Thành phố cũng đã phát hiện và phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố xử lý đối tượng Phan Hạnh Thương (SN 1993, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 135 triệu đồng thông qua hình thức rao bán giấy mời xem diễu binh A80.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không tin vào các lời mời chào mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80; các hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.‎