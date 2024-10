Bé 13 tuổi ở Phú Thọ nhập viện gấp do biến chứng bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Loại củ 'trường thọ' đang bán đầy chợ Việt, giúp ổn định đường huyết, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ GĐXH - Người bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể ăn khoai môn bởi chỉ số đường huyết của khoai môn tương đối thấp. Tinh bột có trong khoai môn là dạng tinh bột kháng tự nhiên, thích hợp cho người bệnh tiểu đường.

Bé 13 tuổi sút 10kg/tháng do biến chứng bệnh tiểu đường

Vừa qua, các bác sĩ TTYT huyện Thanh Thủy, Phú Thọ cho biết đã cấp cứu và điệu trị thành công cho bệnh nhi bị biến chứng bệnh tiểu đường (đái tháo đường).

Bệnh nhân là bé Đ.P.B (13 tuổi, ở Thanh Sơn, Phú Thọ). Theo chia sẻ của gia đình, khoảng hơn 1 tháng nay, bé thường xuyên kêu mệt mỏi, ăn nhiều, uống rất nhiều nước và buồn ngủ. Trong 1 tháng bé sút mất 10kg.

Bệnh nhi bị toan ceton nặng do biến do đái tháo đường tuyp 1. Ảnh: BVCC

Cách khoảng 10 ngày trước khi vào viện bé có đi xe máy và bị ngã. Sau ngã, bé đau vùng đầu, vai hai bên, tiếp theo là xuất hiện các triệu chứng nôn, đau đầu, đau âm ỉ vùng thượng vị, người mệt mỏi... nên được gia đình đưa tới cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy khám.

Qua thăm khám các bác sĩ nhận thấy bé có biểu hiện lơ mơ, chỉ số đường huyết của bé tăng rất cao (34,7 mmol/L) so với ngưỡng bình thường, có tình trạng toan máu nặng pH máu: 7,2, thể cetonic niệu: 4+.

Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và Chống độc đưa ra chẩn đoán bệnh lý toan ceton do đái tháo đường. Bé được chuyển tới khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và Chống độc, đặt catheter bù dịch và điện giải, duy trì insulin nhanh để kiểm soát đường huyết và điều chỉnh toan ceton. Sau 7 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bé đã ổn định và được xuất viện.

Phòng ngừa bệnh tiểu đường và biến chứng tiểu đường ở trẻ

Nhiễm toan ceton là một biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường, xảy ra khi cơ thể bệnh nhân sản sinh quá nhiều axit trong máu (được gọi là ceton). Tình trạng này xuất hiện khi cơ thể người bệnh không sản xuất đủ insulin, gây ra những rối loạn nặng trong chuyển hoá protid, lipid và carbohydrate.

Ảnh minh họa

BS Hà Thị Hằng – Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và Chống độc cho biết: Nhiễm toan ceton do tiểu đường bao gồm các rối loạn sinh hóa nguy hiểm là: Tăng glucose máu, nhiễm ceton, nhiễm toan kèm theo các rối loạn điện giải. Trẻ nhỏ khi bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường có thể biến chứng nguy hiểm như hôn mê, phù não, shock giảm thể tích do mất nước, thậm chí tử vong, cần phải được điều trị tích cực, kịp thời bằng truyền dịch, insulin và điều chỉnh các rối loạn điện giải cùng các yếu tố nguy cơ.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo nếu phụ huynh thấy trẻ có triệu chứng ăn nhiều, uống nước nhiều, tiểu nhiều, sụt cân cần phải đưa ngay đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Bên cạnh đó, đẻ phòng tránh bệnh lý tiểu đường ở trẻ nhỏ, cha mẹ cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, bổ sung năng lượng cho trẻ hợp lý, hạn chế đồ ngọt, đồ ăn nhanh, tránh tình trạng thừa cân, béo phì...

