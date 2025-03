Bé gái 4 tuổi gặp nguy hiểm do nuốt phải pin cúc áo, bác sĩ khuyến cáo việc nên làm để ngăn ngừa tai nạn cho trẻ

Mới đây, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và nội soi cấp cứu thành công cho một trường hợp nuốt phải dị vật là pin cúc áo.

Theo đó, khi đang chơi ở nhà, bé V.K.V (4 tuổi, Hà Nội) vô tình nuốt phải pin cúc áo. Ngay lập tức, bé được gia đình đưa đến bệnh viện gần nhà cấp cứu. Kết quả chụp X-quang phát hiện dị vật pin mắc ở thực quản ngang mức xương đòn.

Hình ảnh pin cúc áo mắc ở thực quản của bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Nhận thấy mức độ nguy hiểm, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Hà Nội để lấy dị vật. Tại đây, khi tiến hành nội soi, các bác sĩ nhận thấy, thực quản chu vi xung quanh pin đã loét hết, phía trên và phía dưới dị vật đều phù nề chít hẹp hết đường ra cũng như đường xuống dạ dày.

Điều đáng nói, ở bệnh nhi này, viên pin to, mắc ở thực quản khiến các nỗ lực gắp pin ra đều gặp khó khăn. Ê kíp đã sử dụng ống mềm nội soi, ống cứng nội soi 1 lỗ để gắp ra nhưng đều bị kẹt lại do hẹp đầu ra.

May mắn, sau 3 giờ nỗ lực, ê kíp đã thành công lấy được viên pin ra mà không cần can thiệp phẫu thuật mở. Điều này giúp bệnh nhi tránh khỏi nguy cơ thủng thực quản và hồi phục tốt hơn sau can thiệp.

Trường hợp này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của pin cúc áo nếu trẻ em vô tình nuốt phải. Trên thực tế, tại nhiều bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận và cấp cứu cho nhiều trường hợp trẻ gặp họa do pin cúc áo.

Đơn cử, tháng 4/2024, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã cấp cứu cho một bệnh nhi 5 tuổi vào viện do nuốt phải loại pin này. Theo gia đình người bệnh, ngay khi phát hiện con nuốt phải pin cúc áo, được người quen là nhân viên y tế giải thích nguy cơ có thể thủng loét đường tiêu hóa nên lập tức đưa trẻ vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, sau khi phát hiện bệnh nhi có dị vật hình tròn nằm trong dạ dày, các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp thành công viên pin ra khỏi cơ thể cho bệnh nhi.

Trước đó, tháng 11/2022, bé L.Q.K. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) cũng được đưa vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám do nuốt dị vật. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi. Dị vật là viên pin điện tử hình cúc áo có đường kính 20mm được gắp ra ngoài thành công, kiểm tra tại vị trí viên pin mắc lại đã có hiện tượng bỏng thực quản.

Pin cúc áo nguy hiểm, làm sao để phòng ngừa cho trẻ?

Theo các chuyên gia, pin cúc áo là một loại pin có hình trụ dẹt giống cúc áo, vỏ thường bằng kim loại. Do kích thước nhỏ gọn nên hiện nay, pin cúc áo thường được sử dụng làm nguồn cung cấp năng lượng cho các thiết bị, đồ dùng, dụng cụ có kích thước nhỏ như đồng hồ điện tử, máy tính bỏ túi, đặc biệt là đồ chơi trẻ em như ô tô, tàu hỏa, máy bay, trò chơi điện tử cầm tay... Pin cúc áo tưởng chừng vô hại nhưng thực ra chúng thực sự nguy hiểm nếu trẻ em nuốt phải.

Những viên pin cúc áo. Ảnh: TL.

Chia sẻ về điều này, TS.BS Ninh Quốc Đạt – Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, pin cúc áo không chỉ là một dị vật thông thường mà còn có thể gây tổn thương nặng nề chỉ trong vài giờ đầu sau khi nuốt phải.

Nguyên nhân là do cực âm và cực dương của pin sát nhau, khi nuốt vào trong đường tiêu hoá, pin gặp nước, dịch nhày sẽ sinh ra dòng điện, giải phóng nhanh và nhiều hydroxyl radical, tăng nhanh pH, gây ăn mòn mạnh, rất dễ thủng thực quản, thủng lan sang khí quản, động mạch chủ, thủng dạ dày. Trường hợp nặng có thể gây tử vong trong vòng 2 giờ.

Vì vậy, để phòng ngừa nguy cơ trẻ nuốt phải những viên pin cúc áo, các chuyên gia khuyến cáo, bố mẹ cần để pin tránh xa tầm tay của trẻ; thường xuyên kiểm tra các thiết bị sử dụng pin cúc áo trong nhà và đảm bảo rằng ngăn chứa pin được giữ chặt.

Khi pin hết, nên vứt bỏ pin một cách cẩn thận, không để trên bàn hoặc những chỗ trẻ dễ nhìn thấy. Khi thay pin trong thiết bị, hãy che pin hoàn toàn bằng băng dính gia dụng và vứt bỏ ngay. Bởi ngay cả khi pin đã qua sử dụng không còn cung cấp năng lượng cho thiết bị cũng có thể gây thương tích cho cơ thể nếu nuốt phải.

Khi phát hiện trẻ nuốt pin cúc áo, bố mẹ tuyệt đối không gây nôn. Điều cần làm là đưa ngay trẻ đến bệnh viện gần nhất để được nội soi gắp dị vật kịp thời, tránh tình huống xấu có thể xảy ra.

Trong trường hợp trẻ nuốt phải pin cúc áo, theo các chuyên gia tư vấn, nên cho trẻ uống mật ong, tuy nhiên, chỉ áp dụng cho trẻ trên 1 tuổi và thời gian nuốt dị vật không quá 12 tiếng. Mỗi lần uống khoảng 10 ml và không cho trẻ uống quá 6 lần. Lưu ý, mật ong chỉ làm chậm tổn thương chứ không thay thế việc nội soi lấy dị vật ra ngoài. Vì vậy, vẫn cần đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

