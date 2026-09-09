Bé gái 4 tuổi tử vong do biến chứng não sau cúm A

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một bé gái 4 tuổi nhập viện trong tình trạng co giật liên tục, hôn mê sau 2 ngày sốt cao kèm các triệu chứng viêm long đường hô hấp trên.

Trước đó, trẻ được gia đình chăm sóc, điều trị tại nhà. Khi xuất hiện co giật liên tục, trẻ được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh. Kết quả test nhanh dịch họng dương tính với cúm A. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm não do cúm A, điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương sau khoảng 30 giờ kể từ khi xuất hiện các triệu chứng thần kinh.

Các chuyên gia cảnh báo biến chứng não sau khi mắc cúm ở trẻ. Ảnh: BVCC.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ xác định trẻ mắc bệnh não hoại tử cấp tính liên quan đến cúm A (ANE) - một biến chứng thần kinh hiếm gặp nhưng diễn tiến đặc biệt nhanh.

Chẩn đoán được đặt ra dựa trên diễn biến tổn thương não cấp tính, tình trạng co giật, hôn mê, sốt cao, tăng men gan và các chỉ số phản ứng viêm, đồng thời loại trừ những nguyên nhân nhiễm trùng thần kinh thường gặp khác.

Bệnh nhi được điều trị tích cực với thuốc ức chế miễn dịch liều cao, lọc máu liên tục, kiểm soát thân nhiệt theo đích và hồi sức thần kinh chuyên sâu. Tuy nhiên, tổn thương não tiếp tục tiến triển nhanh, trẻ không đáp ứng với điều trị, rơi vào hôn mê sâu và tử vong sau 2 ngày nhập viện.

Não hoại tử cấp tính: Bệnh lý hiếm nhưng tiến triển nhanh

Theo BS Lê Nhật Cường, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh não hoại tử cấp tính là bệnh lý thần kinh hiếm gặp, nguyên nhân chưa được hiểu đầy đủ và thường xuất hiện sau nhiễm virus. Trong đó, cúm A là một trong những tác nhân được ghi nhận thường gặp, đặc biệt tại các nước châu Á.

Điểm đáng lưu ý của ANE là bệnh diễn tiến rất nhanh. Bệnh thường xuất hiện sau vài ngày trẻ có biểu hiện nhiễm virus với sốt cao, ho hoặc các triệu chứng đường hô hấp. Sau đó, trẻ có thể đột ngột rối loạn ý thức, lơ mơ, co giật, hôn mê hoặc tăng trương lực cơ.

Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt nhóm từ 2-5 tuổi, cũng là lứa tuổi khá thường gặp tình trạng co giật do sốt. Vì vậy, khi trẻ sốt cao kèm triệu chứng viêm đường hô hấp xuất hiện co giật, cha mẹ không nên mặc định đây chỉ là co giật do sốt mà cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá thần kinh đầy đủ.

Theo các chuyên gia, hiện chưa có phác đồ điều trị thống nhất cho bệnh não hoại tử cấp tính. Tuy nhiên, các biện pháp ức chế miễn dịch sớm được xem là một trong những hướng điều trị quan trọng. Việc điều trị trong 24 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng thần kinh có thể góp phần cải thiện tiên lượng ở một số trường hợp.

Bên cạnh điều trị miễn dịch, hồi sức thần kinh chuyên sâu đóng vai trò quan trọng nhằm hạn chế tổn thương não thứ phát. Trẻ cần được kiểm soát co giật, theo dõi áp lực nội sọ, bảo đảm hô hấp và tuần hoàn, đồng thời theo dõi sát tình trạng tưới máu và chuyển hóa não.

Trong một số trường hợp, kiểm soát thân nhiệt theo đích có thể được áp dụng, đặc biệt khi trẻ sốt cao kéo dài, tăng áp lực nội sọ hoặc xuất hiện trạng thái động kinh, nhằm giảm nhu cầu chuyển hóa của não.

Thận trọng những dấu hiệu bất thường sau cúm ở trẻ

Theo BS Lê Nhật Cường, phần lớn trẻ mắc cúm có diễn tiến nhẹ và hồi phục. Tuy nhiên, cúm vẫn có thể gây những biến chứng nặng như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não, suy hô hấp hoặc tổn thương đa cơ quan. Bệnh não hoại tử cấp tính là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ mắc cúm hoặc có biểu hiện nhiễm virus, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý nếu trẻ sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, xuất hiện co giật, lơ mơ, rối loạn ý thức, khó thở hoặc thở nhanh.

Khi có những dấu hiệu bất thường này, trẻ cần được đưa ngay đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, đánh giá và xử trí kịp thời.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên chủ động phòng cúm cho trẻ, đặc biệt với trẻ dưới 5 tuổi. Tiêm vaccine cúm hằng năm là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc cúm cũng như nguy cơ diễn tiến thành bệnh cúm nặng.