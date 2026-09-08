Điểm danh 5 nhóm người nhận được nhiều lợi ích nhất từ quả lê, bạn có thuộc trong nhóm đó không?
GĐXH - Không chỉ ngon và mọng nước, quả lê còn cung cấp chất xơ cùng nhiều dưỡng chất có lợi. 5 nhóm người dưới đây có thể hưởng thêm lợi ích khi bổ sung loại quả này đúng cách.
Quả lê là loại trái cây giàu chất xơ, giàu nước, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể. Nhờ thành phần dinh dưỡng này, lê có thể trở thành lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn hàng ngày, đặc biệt với những người muốn bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hoá và duy trì chế độ ăn lành mạnh.
Đối với những nhóm người sau đây có thể cân nhắc bổ sung quả lê vào thực đơn, bao gồm: Những người muốn cải thiện tiêu hoá, người quan tâm sức khoẻ tim mạch, người muốn kiểm soát cân nặng, người muốn chăm sóc sức khoẻ hô hấp và người cần kiểm soát đường huyết. Chất xơ trong quả lê giúp tạo cảm giác no, làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, trong khi các hợp chất chống oxy hoá góp phần bảo vệ sức khoẻ tổng thể.
Tuy nhiên, khi ăn lê cần lưu ý phải bổ sung đa dạng rau củ, trái cây và duy trì chế độ ăn cân bằng sẽ giúp phát huy tốt hơn giá trị dinh dưỡng của loại quả này. Quả lê không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh.