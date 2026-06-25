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Dân số và phát triển

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Thứ năm, 09:32 25/06/2026 | Dân số và phát triển
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.

Ngất xỉu khi đi du lịch, phát hiện thai ngoài tử cung vỡ

Bệnh nhân V.T.H. (28 tuổi, Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu trong tình trạng sốc giảm thể tích nặng. Khi nhập viện, người bệnh da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh 110 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg.

Khai thác bệnh sử cho thấy khoảng 4 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau bụng ngày càng tăng, sau đó mệt lả và ngất. Người bệnh có tiền sử kinh nguyệt không đều, chậm kinh khoảng một tháng và từng ra máu âm đạo bất thường.

Kết quả siêu âm tại giường ghi nhận ổ bụng chứa nhiều dịch máu. Nhận định đây là tình huống cấp cứu tối khẩn cấp, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa sản và xác định người bệnh bị sốc mất máu do thai ngoài tử cung vỡ.

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Mất gần 2 lít máu trong ổ bụng

Trước tình trạng huyết động không ổn định, nguy cơ ngừng tuần hoàn cao, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp do BSCKI Nguyễn Thị Thương, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện đã lựa chọn phương pháp mở ổ bụng để nhanh chóng tiếp cận vị trí tổn thương và kiểm soát nguồn chảy máu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng chứa lượng lớn máu loãng và máu cục, tổng lượng máu hút ra khoảng 1.800 ml.

Khối thai ngoài tử cung nằm tại loa vòi tử cung bên trái đã vỡ và đang tiếp tục chảy máu. Các phẫu thuật viên tiến hành cắt bỏ khối thai ngoài tử cung, cầm máu triệt để, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Song song với đó, các bác sĩ gây mê hồi sức, hồi sức tích cực và truyền máu liên tục theo dõi, hồi sức chống sốc cho người bệnh. Tổng cộng bệnh nhân được truyền 6 đơn vị hồng cầu và huyết tương trước, trong và sau phẫu thuật.

Sau 2 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại khoa Phụ sản.

Theo BSCKI Nguyễn Thị Thương, đây là trường hợp thai ngoài tử cung vỡ rất nặng với tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng.

"Khi nhập viện, bệnh nhân đã mất một lượng máu lớn trong ổ bụng, huyết áp tụt sâu và có nguy cơ ngừng tuần hoàn bất cứ lúc nào. Thách thức lớn nhất là vừa hồi sức chống sốc, vừa nhanh chóng kiểm soát nguồn chảy máu để cứu sống người bệnh", bác sĩ cho biết.

Các bác sĩ cũng đã bảo tồn được tử cung và hai buồng trứng, góp phần duy trì khả năng mang thai tự nhiên cho người bệnh trong tương lai.

Thai ngoài tử cung có thể đe dọa tính mạng

BSCKI Tô Thị Kim Quy, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ và phát triển bên ngoài buồng tử cung.

Khoảng 95% trường hợp thai ngoài tử cung xảy ra tại vòi tử cung. Bệnh chiếm khoảng 1-2% tổng số thai kỳ nhưng lại là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong ba tháng đầu thai kỳ.

Khi khối thai phát triển và vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết ổ bụng ồ ạt, dẫn đến sốc mất máu và tử vong nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo thai ngoài tử cung thường gặp gồm:

- Chậm kinh.

- Ra máu âm đạo bất thường.

- Đau bụng dưới âm ỉ hoặc đau dữ dội.

- Chóng mặt, hoa mắt.

- Mệt lả hoặc ngất.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt những người có dấu hiệu chậm kinh kèm đau bụng hoặc ra máu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản cũng như tính mạng người bệnh.

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ - Ảnh 2.Tưởng rong kinh, người phụ nữ suýt mất mạng vì vỡ thai ngoài tử cung

GĐXH - Ra máu âm đạo kéo dài nhiều ngày nhưng không đi khám, người phụ nữ 33 tuổi suýt mất mạng vì thai ngoài tử cung vỡ, gây mất gần 3 lít máu trong ổ bụng.


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