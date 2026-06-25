Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ
GĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.
Ngất xỉu khi đi du lịch, phát hiện thai ngoài tử cung vỡ
Bệnh nhân V.T.H. (28 tuổi, Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu trong tình trạng sốc giảm thể tích nặng. Khi nhập viện, người bệnh da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh 110 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg.
Khai thác bệnh sử cho thấy khoảng 4 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau bụng ngày càng tăng, sau đó mệt lả và ngất. Người bệnh có tiền sử kinh nguyệt không đều, chậm kinh khoảng một tháng và từng ra máu âm đạo bất thường.
Kết quả siêu âm tại giường ghi nhận ổ bụng chứa nhiều dịch máu. Nhận định đây là tình huống cấp cứu tối khẩn cấp, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa sản và xác định người bệnh bị sốc mất máu do thai ngoài tử cung vỡ.
Mất gần 2 lít máu trong ổ bụng
Trước tình trạng huyết động không ổn định, nguy cơ ngừng tuần hoàn cao, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu.
Ê-kíp do BSCKI Nguyễn Thị Thương, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện đã lựa chọn phương pháp mở ổ bụng để nhanh chóng tiếp cận vị trí tổn thương và kiểm soát nguồn chảy máu.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng chứa lượng lớn máu loãng và máu cục, tổng lượng máu hút ra khoảng 1.800 ml.
Khối thai ngoài tử cung nằm tại loa vòi tử cung bên trái đã vỡ và đang tiếp tục chảy máu. Các phẫu thuật viên tiến hành cắt bỏ khối thai ngoài tử cung, cầm máu triệt để, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.
Song song với đó, các bác sĩ gây mê hồi sức, hồi sức tích cực và truyền máu liên tục theo dõi, hồi sức chống sốc cho người bệnh. Tổng cộng bệnh nhân được truyền 6 đơn vị hồng cầu và huyết tương trước, trong và sau phẫu thuật.
Sau 2 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại khoa Phụ sản.
Theo BSCKI Nguyễn Thị Thương, đây là trường hợp thai ngoài tử cung vỡ rất nặng với tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng.
"Khi nhập viện, bệnh nhân đã mất một lượng máu lớn trong ổ bụng, huyết áp tụt sâu và có nguy cơ ngừng tuần hoàn bất cứ lúc nào. Thách thức lớn nhất là vừa hồi sức chống sốc, vừa nhanh chóng kiểm soát nguồn chảy máu để cứu sống người bệnh", bác sĩ cho biết.
Các bác sĩ cũng đã bảo tồn được tử cung và hai buồng trứng, góp phần duy trì khả năng mang thai tự nhiên cho người bệnh trong tương lai.
Thai ngoài tử cung có thể đe dọa tính mạng
BSCKI Tô Thị Kim Quy, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ và phát triển bên ngoài buồng tử cung.
Khoảng 95% trường hợp thai ngoài tử cung xảy ra tại vòi tử cung. Bệnh chiếm khoảng 1-2% tổng số thai kỳ nhưng lại là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong ba tháng đầu thai kỳ.
Khi khối thai phát triển và vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết ổ bụng ồ ạt, dẫn đến sốc mất máu và tử vong nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.
Các dấu hiệu cảnh báo thai ngoài tử cung thường gặp gồm:
- Chậm kinh.
- Ra máu âm đạo bất thường.
- Đau bụng dưới âm ỉ hoặc đau dữ dội.
- Chóng mặt, hoa mắt.
- Mệt lả hoặc ngất.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt những người có dấu hiệu chậm kinh kèm đau bụng hoặc ra máu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản cũng như tính mạng người bệnh.
Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen nàyDân số và phát triển - 17 giờ trước
GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.
Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm conDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.
Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lầnDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.
Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ quaDân số và phát triển - 3 ngày trước
Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.
Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặpDân số và phát triển - 4 ngày trước
Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?
Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!Dân số và phát triển - 5 ngày trước
Vừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.
Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tớiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.
Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thườngDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.
Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểmDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.
5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử tríDân số và phát triển - 1 tuần trước
Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.