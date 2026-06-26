Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi
GĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.
Sáng ngày 26/6, tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận uỷ phối hợp cùng Ban Chủ nhiệm đề tài và Đảng uỷ phường Long Biên đã tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề: "Nghiên cứu xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi nhằm thích ứng với già hoá dân số".
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm hướng tới việc xây dựng một mô hình chăm sóc sức khoẻ, tinh thần toàn diện cho người cao tuổi theo hình thức "sáng đến, chiều về". Đây là mô hình dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên của thành phố, hướng đến mục tiêu chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho nhóm dân số đang gia tăng nhanh trong những năm gần đây.
Theo Bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy - Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên cho biết, mô hình hoạt động từ 7h30 đến 17h hằng ngày, bảo đảm người cao tuổi được theo dõi sức khỏe liên tục trong thời gian tham gia. Với những trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp, cơ sở có thể thực hiện các biện pháp xử trí ban đầu và phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để chuyển tuyến cấp cứu theo quy trình đã được thiết lập.
Không chỉ tập trung vào chăm sóc y tế, mô hình còn hướng tới việc cải thiện đời sống tinh thần của người cao tuổi. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, dưỡng sinh và sinh hoạt tập thể, người tham gia có thêm cơ hội giao tiếp, duy trì vận động và hạn chế cảm giác cô đơn – một trong những vấn đề thường gặp ở người cao tuổi hiện nay.
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình tại 5 xã, phường trước khi tổng kết, đánh giá hiệu quả để xem xét nhân rộng trên toàn thành phố. Thành phố cũng dự kiến phối hợp với Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các câu lạc bộ liên thế hệ nhằm tổ chức thêm nhiều hoạt động phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi.
Các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số diễn ra nhanh, nhiều người cao tuổi mắc bệnh mạn tính và có nhu cầu được theo dõi sức khỏe thường xuyên, mô hình chăm sóc ban ngày là hướng đi phù hợp. Việc kết hợp giữa quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng và kết nối cộng đồng được kỳ vọng sẽ giúp người cao tuổi sống khỏe, sống vui và duy trì khả năng tự chăm sóc bản thân lâu hơn.
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