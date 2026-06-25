Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Thứ năm, 18:33 25/06/2026 | Dân số và phát triển
Vũ Đồng
Vũ Đồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là sân chơi bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Chương trình góp phần nâng cao vị thế trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Ngày 25/6, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế Hoàng Mai, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Quỳnh Mai tổ chức Hội thi "Là con gái để tỏa sáng".

Hội thi có sự tham gia của 4 đội thi Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Liên và Quỳnh Phương trên địa bàn phường Quỳnh Mai cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia cổ vũ.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em gái về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Đây cũng là dịp để các em được giao lưu, học hỏi, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự sáng tạo và sự tự tin.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số và phát triển vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như chất lượng dân số còn hạn chế, mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, bạo lực và xâm hại trẻ em.

Theo ông Nam, việc tổ chức Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em gái về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Đây cũng là dịp để các em được giao lưu, học hỏi, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự sáng tạo và sự tự tin.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 2.
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 3.
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 4.

Tiết mục văn nghệ của các đội chơi.

"'Tỏa sáng' không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình hay tài năng nghệ thuật mà còn là sự tỏa sáng từ trí tuệ, tâm hồn, sự hiểu biết về bản thân, sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi có kiến thức và kỹ năng, các em sẽ biết cách chăm sóc, yêu thương bản thân, tự tin nói lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị của mình", ông Nam nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho trẻ em gái; góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi của cộng đồng về giới tính và bình đẳng giới; nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 5.
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 6.
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 7.

Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho trẻ em gái; góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi của cộng đồng về giới tính và bình đẳng giới...

Các đội thi trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức và tài năng. Nội dung tập trung vào các vấn đề về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 8.
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 9.

Câu hỏi trong hội thi tập trung vào các vấn đề về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Đặc biệt, phần thi tài năng là cơ hội để các đội thể hiện sự sáng tạo, khả năng giao tiếp, ứng xử và tinh thần đoàn kết thông qua các tiểu phẩm, hoạt cảnh, thuyết trình và những hình thức thể hiện phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 10.
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 11.
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 12.

Các cổ động viên từ các đội chơi được giao lưu, tìm hiểu kiến thức về tuổi dậy thì, tác hại của mang thai ở tuổi vị thành niên, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng sống.

Bên cạnh các phần thi chính, hàng trăm đoàn viên thanh niên tham dự còn được giao lưu, tìm hiểu kiến thức về tuổi dậy thì, tác hại của mang thai ở tuổi vị thành niên, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng sống,các vấn đề liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh và đặc điểm dân số tại địa phương.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 13.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Mai Hùng.

Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn góp phần tạo môi trường an toàn, bình đẳng để trẻ em gái được học tập, phát triển toàn diện, phát huy năng lực của bản thân và có điều kiện tham gia tích cực vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Mai Hùng, giải Nhì cho đội Quỳnh Liên; hai đội Quỳnh Phương và Quỳnh Xuân đồng giải Ba.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng' - Ảnh 10.Lan tỏa thông điệp 'Là con gái để tỏa sáng'

GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" năm 2025 do Sở Y tế Nghệ An phối hợp tổ chức tại xã Quỳ Hợp tạo nên không khí sôi nổi, ý nghĩa, giúp nữ sinh thể hiện tài năng, trí tuệ và hiểu biết về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Cùng chuyên mục

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

GĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Vừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Dân số và phát triển
Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.