Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Ngày 25/6, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế Hoàng Mai, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Quỳnh Mai tổ chức Hội thi "Là con gái để tỏa sáng".

Hội thi có sự tham gia của 4 đội thi Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Liên và Quỳnh Phương trên địa bàn phường Quỳnh Mai cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia cổ vũ.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em gái về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Đây cũng là dịp để các em được giao lưu, học hỏi, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự sáng tạo và sự tự tin.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số và phát triển vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như chất lượng dân số còn hạn chế, mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, bạo lực và xâm hại trẻ em.

Theo ông Nam, việc tổ chức Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em gái về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Đây cũng là dịp để các em được giao lưu, học hỏi, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự sáng tạo và sự tự tin.

Tiết mục văn nghệ của các đội chơi.

"'Tỏa sáng' không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình hay tài năng nghệ thuật mà còn là sự tỏa sáng từ trí tuệ, tâm hồn, sự hiểu biết về bản thân, sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi có kiến thức và kỹ năng, các em sẽ biết cách chăm sóc, yêu thương bản thân, tự tin nói lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị của mình", ông Nam nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho trẻ em gái; góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi của cộng đồng về giới tính và bình đẳng giới; nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho trẻ em gái; góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi của cộng đồng về giới tính và bình đẳng giới...

Các đội thi trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức và tài năng. Nội dung tập trung vào các vấn đề về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Câu hỏi trong hội thi tập trung vào các vấn đề về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Đặc biệt, phần thi tài năng là cơ hội để các đội thể hiện sự sáng tạo, khả năng giao tiếp, ứng xử và tinh thần đoàn kết thông qua các tiểu phẩm, hoạt cảnh, thuyết trình và những hình thức thể hiện phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Các cổ động viên từ các đội chơi được giao lưu, tìm hiểu kiến thức về tuổi dậy thì, tác hại của mang thai ở tuổi vị thành niên, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng sống.

Bên cạnh các phần thi chính, hàng trăm đoàn viên thanh niên tham dự còn được giao lưu, tìm hiểu kiến thức về tuổi dậy thì, tác hại của mang thai ở tuổi vị thành niên, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng sống,các vấn đề liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh và đặc điểm dân số tại địa phương.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Mai Hùng.

Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn góp phần tạo môi trường an toàn, bình đẳng để trẻ em gái được học tập, phát triển toàn diện, phát huy năng lực của bản thân và có điều kiện tham gia tích cực vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Mai Hùng, giải Nhì cho đội Quỳnh Liên; hai đội Quỳnh Phương và Quỳnh Xuân đồng giải Ba.