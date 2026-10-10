Bé trai 8 tuổi suy thận cấp, bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều cha mẹ mắc phải khi chăm con

Thói quen ăn uống của bé 8 tuổi bị suy thận: Uống trà sữa thay nước

Theo Người Đưa Tin dịch từ China News, cậu bé 8 tuổi Tiểu Bảo, ở Hà Nam (Trung Quốc), nhập viện trong tình trạng toàn thân sưng húp, mi mắt phù nề nặng, cơ thể tím tái và khó thở dữ dội. Các bác sĩ xác định em bị suy thận cấp, kèm biến chứng tim mạch nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Sau quá trình cấp cứu, tính mạng của cậu bé được giữ lại, nhưng chức năng thận bị tổn thương nặng và em phải tiếp tục điều trị lâu dài.

Sau khi thăm khám và khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ chuyên khoa thận Yang Ying không khỏi xót xa khi nghe gia đình kể về thói quen ăn uống của Tiểu Bảo. Ông cảnh báo: "Bố mẹ chiều con quá đôi khi lại vô tình làm hại con".

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Theo lời người mẹ, Tiểu Bảo vốn không thích uống nước lọc vì cho rằng nước "nhạt". Mỗi khi con không chịu uống, bố mẹ lại chiều theo bằng cách mua trà sữa và các loại đồ uống có đường. Không chỉ vậy, những món ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên cũng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của cậu bé.

Theo China News, cha mẹ nghĩ con còn nhỏ, thỉnh thoảng chiều con một chút sẽ không đáng ngại. Tuy nhiên, khi những lựa chọn này trở thành thói quen kéo dài, chúng có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ.

Trà sữa có làm tăng nguy cơ suy thận?

Theo SKĐS, trà sữa thường chứa nhiều đường và năng lượng, đặc biệt khi thêm sữa đặc, siro hoặc các loại topping. Nếu tiêu thụ thường xuyên, đồ uống nhiều đường có thể góp phần gây tăng cân, béo phì và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa, trong đó có đái tháo đường type 2.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành và trẻ em nên hạn chế lượng đường tự do xuống dưới 10% tổng năng lượng tiêu thụ mỗi ngày; giảm xuống dưới 5% có thể mang lại thêm lợi ích sức khỏe.

Đường huyết tăng cao kéo dài ở người mắc đái tháo đường có thể làm tổn thương các mạch máu và bộ lọc của thận, dẫn đến bệnh thận do đái tháo đường. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa uống trà sữa trực tiếp gây suy thận cấp ở mọi người. Với trường hợp của Tiểu Bảo, thông tin được cung cấp chưa làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến tổn thương thận nghiêm trọng.

Ngoài lượng đường, một số loại trà sữa còn chứa nhiều năng lượng và chất béo. Khi sử dụng thường xuyên, kết hợp với chế độ ăn nhiều đồ chiên rán và ít vận động, trẻ có nguy cơ tăng cân quá mức, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe lâu dài.

Một thói quen khác cần lưu ý là trẻ không chịu uống nước lọc nhưng thường xuyên dùng đồ uống có đường để thay thế. Nước lọc vẫn nên là thức uống chính hằng ngày. Trà sữa không thể thay thế nước lọc trong chế độ ăn uống lành mạnh của trẻ.

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3 nguyên tắc nên áp dụng khi uống trà sữa

Giảm đường trong trà sữa

Khi mua trà sữa, có thể chọn mức đường thấp hoặc không thêm đường nếu phù hợp với khẩu vị. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngay cả khi giảm lượng đường thêm vào, một số nguyên liệu và topping vẫn có thể chứa đường. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào mức đường được chọn để đánh giá tổng lượng đường trong đồ uống.

Hạn chế topping

Trân châu và một số loại topping có thể làm tăng lượng đường, tinh bột và năng lượng của trà sữa. Có thể giảm lượng topping hoặc chọn loại ít đường để hạn chế năng lượng nạp vào. Quan trọng hơn, cần duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối, tăng cường rau xanh và trái cây nguyên quả.

Kiểm soát tần suất và kích thước cốc

Không nên để trà sữa trở thành thức uống hằng ngày của trẻ. Gia đình có thể giới hạn tần suất sử dụng, chọn cốc nhỏ và ưu tiên nước lọc trong sinh hoạt thường ngày. Trẻ cũng cần được khuyến khích vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh.

Phòng ngừa suy thận: Tập cho trẻ thói quen uống nước lọc từ sớm

Cha mẹ có thể chuẩn bị nước lọc ở nơi trẻ dễ lấy, cho trẻ mang bình nước khi đi học và nhắc con uống nước đều đặn trong ngày. Với trẻ không thích nước lọc, phụ huynh nên kiên nhẫn hình thành thói quen thay vì thường xuyên dùng trà sữa hoặc nước ngọt để thay thế.

Bên cạnh đó, cần hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm chiên rán và các món chứa nhiều đường, muối; khuyến khích trẻ ăn đa dạng thực phẩm, vận động phù hợp với lứa tuổi và khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, nếu trẻ có biểu hiện phù mặt, phù mí mắt, phù chân, tiểu ít, khó thở hoặc mệt lả bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm. Đây có thể là những dấu hiệu của vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, trong đó có bệnh lý về thận, không nên tự điều trị tại nhà.