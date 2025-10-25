Mới nhất
Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Thứ bảy, 14:42 25/10/2025 | Giáo dục
GĐXH - Trường THPT chuyên Quốc Học Huế tiếp tục ghi dấu ấn khi năm 2025 lại có học sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, đánh dấu 3 năm liền trường có thí sinh vào vòng chung kết.

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Được xây dựng từ năm 1896, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế mang kiến trúc Pháp cổ kính nằm bên dòng sông Hương thơ mộng.

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Năm 1990, trường được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến năm 2020, trường được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 3.

Nơi đây không chỉ là biểu tượng văn hóa của đất cố đô mà còn là nôi đào tạo nhiều nhân tài kiệt xuất như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trần Phú...

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 4.

Không chỉ nổi tiếng với bề dày lịch sử và thành tích học tập, đây còn là ngôi trường có 3 quán quân Đường lên đỉnh Olympia gồm Võ Văn Dũng (2005), Nguyễn Trường Thịnh (2017) và Võ Quang Phú Đức (2024).

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 5.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 sẽ chính thức diễn ra vào sáng 26/10, quy tụ 4 thí sinh xuất sắc nhất cả nước. Trong đó, đại diện của Huế là em Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 6.

Với màn lội ngược dòng ấn tượng, Lê Quang Duy Khoa giành vòng nguyệt quế trận thi Quý I, chính thức mang cầu truyền hình thứ 8 về cho ngôi Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 7.

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chia sẻ, niềm đam mê tri thức và khát khao khẳng định bản thân chính là động lực để nhiều thế hệ học sinh Quốc Học Huế chinh phục Olympia. Nhà trường duy trì các chương trình bồi dưỡng chuyên biệt như Tiếp lửa tài năng và Nguyệt Quế Đỏ giúp phát hiện, đào tạo và tuyển chọn gương mặt ưu tú đại diện trường tham gia Olympia.

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 8.

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 điểm cầu tại Huế sẽ được tổ chức tại Nhà hát Sông Hương (phường Thuận Hóa) với sức chứa khoảng 1.000 chỗ thay vì khu vực sân Nghênh Lương Đình - Phu Văn lâu như kế hoạch ban đầu. Thời gian bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 26/10.

Mời bạn đọc xem thêm video:

Video: Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Lý do Huế đổi địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia"Lý do Huế đổi địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia'

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và hoàn lưu sau bão đang ảnh hưởng đến khu vực miền Trung, Ban Tổ chức điểm cầu TP Huế quyết định điều chỉnh địa điểm tổ chức cầu truyền hình Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2025.

Hoàng Dũng
Tòa soạn Quảng cáo
Top