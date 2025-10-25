Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 sẽ chính thức diễn ra vào sáng 26/10, quy tụ 4 thí sinh xuất sắc nhất cả nước. Trong đó, đại diện của Huế là em Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.