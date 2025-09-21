Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia' với 300 điểm

Trong tuần thi đầu tiên của tháng thứ 3, quý IV Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25 được phát sóng vào chiều nay (21/9), chứng kiến màn so tài kịch tính của bốn nhà leo núi: Trần Anh Trung (THPT Nguyễn Đức Cảnh, Hưng Yên), Dương Chí Thông (THPT chuyên Trần Văn Giàu, Tây Ninh), Phạm Lê Minh (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) và Huỳnh Ngọc Đăng Khoa (THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long).

Bốn nhà leo núi trong tuần thi đầu tiên của tháng thứ 3, quý IV "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh VTV

Ngay ở phần thi "Khởi động", Lê Minh đã khẳng định bản lĩnh khi vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Xếp vị tríltiếp theo à Đăng Khoa (50 điểm), Chí Thông (45 điểm) và Anh Trung (30 điểm).

Sang phần thi "Vượt chướng ngại vật" có từ khóa gồm 7 chữ cái. Ở hàng ngang đầu tiên, câu hỏi được đưa ra: “Trong câu thơ ‘Xanh kia thăm thẳm từng trên/ Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?’ ("Chinh phụ ngâm khúc", tác giả Đặng Trần Côn, bản dịch Đoàn Thị Điểm), từ nào được dùng với nghĩa chuyển để chỉ "ông trời, đấng tạo hóa"?” Cả ba thí sinh Anh Trung, Chí Thông và Lê Minh đều nhanh chóng ghi thêm 10 điểm với đáp án chính xác là “Xanh”.

Ngay khi ô hình ảnh gợi ý đầu tiên xuất hiện, Chí Thông không ngần ngại bấm chuông, tự tin đưa ra đáp án “Hòa bình” cho ẩn số chướng ngại vật. Câu trả lời chính xác đã giúp nam sinh bứt phá ngoạn mục, vươn lên dẫn đầu với 115 điểm. Ngay phía sau là Lê Minh (110 điểm), Đăng Khoa (50 điểm) và Anh Trung (40 điểm).

Chí Thông ghi dấu ấn khi trả lời chính xác ô chữ hàng dọc để tạm dẫn đầu sau phần thi "Vượt chướng ngại vật". Ảnh VTV

Phần thi "Tăng tốc" trở thành bước ngoặt quan trọng, khi cả bốn thí sinh đều đặt mục tiêu cao nhất. Sau 4 câu hỏi, Lê Minh chứng tỏ sự vượt trội với 240 điểm, bỏ xa các đối thủ phía sau là Đăng Khoa (160 điểm), Chí Thông (155 điểm) và Anh Trung (60 điểm).

Bước vào vòng thi "Về đích", Lê Minh chọn gói 3 câu hỏi trị giá 20 điểm. Với sự chắc chắn và bình tĩnh, nam sinh đã trả lời đúng 2/3 câu, nâng tổng số điểm lên 280.

Đăng Khoa cũng chọn gói câu hỏi 20 điểm và khéo léo tận dụng quyền Ngôi sao hi vọng ở câu hỏi cuối. Với 2 câu trả lời chính xác, nam sinh đến từ Vĩnh Long cán đích với 220 điểm. Trong khi đó, Anh Trung có quyền trả lời ở câu hỏi thứ hai nhưng không thành công, để mất điểm.

Các thí sinh trong phần thi "Về đích". Ảnh VTV

Chí Thông lựa chọn gói câu 20 điểm cùng chiến lược đặt Ngôi sao hi vọng ở câu hỏi cuối. Chí Thông đánh mất điểm ở câu hỏi đầu tiên, tạo cơ hội để Lê Minh gia tăng điểm số, còn ở câu hỏi cuối, Anh Trung là người ghi điểm. Chung cuộc, Chí Thông dừng lại với 135 điểm.

Trong khi đó, Anh Trung thể hiện sự quyết tâm khi chọn gói 3 câu hỏi 30 điểm. Tuy lại để Lê Minh ghi điểm ở câu đầu, nhưng nhờ lựa chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối, nam sinh cũng kịp mang về thêm điểm số, khép lại hành trình với 100 điểm.

Kết thúc phần thi tuần 1 tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, vòng nguyệt quế đã thuộc về Phạm Lê Minh - Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, với số điểm ấn tượng 300. Đây cũng là thí sinh đầu tiên của tháng 3 giành quyền bước tiếp vào vòng thi tháng.

Phạm Lê Minh giành vòng nguyệt quế tuần 1 tháng 3 quý IV "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh VTV