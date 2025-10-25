Mới nhất
Nữ MC VTV xinh đẹp nào sẽ dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 tại điểm cầu Hà Nội?

Thứ bảy, 11:45 25/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Nguyễn Huyền Trang (MC Mù Tạt) sẽ là một trong 4 MC dẫn dắt tại điểm cầu của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Theo VTV Online, vào sáng 26/10 sẽ diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với sự góp mặt của 4 nhà leo núi. Gồm: Lê Quang Duy Khoa (trường THPT Chuyên Quốc học - Huế, TP.Huế); Nguyễn Nhựt Lam (trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Nam Nha Trang, Khánh Hòa); Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Các thí sinh sẽ gặp nhau trong trận chung kết để so tài lần cuối cùng, giành vòng nguyệt quế vinh quang.

Nữ MC VTV xinh đẹp nào sẽ dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 tại điểm cầu Hà Nội? - Ảnh 1.

4 thí sinh tham dự vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh: VTV Online

Năm nay, các điểm cầu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia sẽ tiếp tục được tổ chức tại những địa danh mang tính biểu trưng cho địa phương. Bên cạnh điểm cầu từ trường quay Đài THVN, 4 điểm cầu ngoài trời có:

Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (điểm cầu TP Hà Nội), Công viên Lạc Hồng (điểm cầu Đồng Tháp), Nhà hát sông Hương (điểm cầu TP Huế); Quảng trường 2/4 (điểm cầu Khánh Hòa).

Các MC điểm cầu luôn là những người đồng hành không thể thiếu, khuấy động bầu không khí đầy hào hứng tại các điểm cầu, đem lại sự cổ vũ, nguồn sức mạnh tinh thần lớn cho các thí sinh.

Nữ MC VTV xinh đẹp nào sẽ dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 tại điểm cầu Hà Nội? - Ảnh 2.

4 điểm cầu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay vẫn là các MC đã quen thuộc trên sóng truyền hình. Ảnh: VTV Online

Những gương mặt dẫn chương trình tại 4 điểm cầu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay vẫn là các MC đã quen thuộc trên sóng truyền hình.

Trong đó, MC Đức Bảo là người dẫn ở điểm cầu thành phố Huế; MC Công Tố là người dẫn ở điểm cầu Khánh Hòa; MC Phí Linh dẫn điểm cầu Đồng Tháp. Đặc biệt tại điểm cầu Hà Nội sẽ do MC Huyền Trang (MC Mù tạt) đảm nhận.

Bên cạnh đó, tại trường quay của Đài THVN - nơi diễn ra cuộc thi, vị trí host vẫn thuộc về hai gương mặt quen thuộc - BTV Khánh Vy và BTV Ngọc Huy.

Theo Znews, trên trang cá nhân, Huyền Trang hào hứng chia sẻ thông tin trở thành MC tại chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, dẫn tại điểm cầu Hà Nội.

"Hoàng Thành Thăng Long ơi, anh em sẵn sàng cổ vũ cho Trần Bùi Bảo Khánh chưa ạ?", cô viết tại bài đăng hút hơn 5.000 lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi và cả Huyền Trang bày tỏ sự háo hức, gửi lời chúc thí sinh tại điểm cầu này giành vòng nguyệt quế.

Nữ MC VTV xinh đẹp nào sẽ dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 tại điểm cầu Hà Nội? - Ảnh 3.

Huyền Trang trở thành MC dẫn tại điểm cầu Hà Nội của cuộc thi chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh: TL

Được biết, đây không phải lần đầu MC Huyền Trang dẫn tại điểm cầu của cuộc thi chung kết đường lên đỉnh Olympia. Năm 2023, cô từng đảm nhận vai trò này tại điểm cầu Hải Phòng của thí sinh Nguyễn Trọng Thành (trường THPT chuyên Trần Phú).

MC Huyền Trang cũng từng chia sẻ bản thân là fan trung thành của Đường lên đỉnh Olympia từ nhỏ. Khi góp mặt tại chương trình, cô đã học hỏi cách giao lưu, kiểm soát sân khấu, khuấy động không khí của các MC đi trước để có thể làm tốt nhiệm vụ, cổ vũ tinh thần cho các thí sinh.

Nguyễn Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt, sinh năm 1993) là MC quen mặt với nhiều khán giả qua các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc Hẹn Cuối Tuần hay Trời Sinh Một Cặp. Ngoài là nữ MC xinh đẹp, duyên dáng, cô còn được biết là bạn gái của cầu thủ Phạm Đức Huy. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh tình tứ, lãng mạn trên mạng xã hội.

MC Huyền Trang dịu dàng hiếm thấy khi đi nghỉ dưỡng với cầu thủ Đức Huy

MC Huyền Trang mặc váy ngắn gợi cảm khi đi nghỉ dưỡng với bạn trai cầu thủ, được bạn bè và người hâm mộ giục lấy chồng.

MC Huyền Trang mặc váy ngắn gợi cảm khi đi nghỉ dưỡng với bạn trai cầu thủ, được bạn bè và người hâm mộ giục lấy chồng.

L.Vũ (th)
Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quy

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quy

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

GĐXH - Sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái.

Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơn

Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơn

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Phan Minh Huyền cho biết cô thương bạn diễn Chí Nhân vì "nhân vật này có thể khiến anh chịu sự ác cảm của công chúng".

Người đàn ông luôn hỗ trợ mọi việc cho nghệ sĩ Việt Hương có được thành công như hôm nay

Người đàn ông luôn hỗ trợ mọi việc cho nghệ sĩ Việt Hương có được thành công như hôm nay

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Việt Hương tiết lộ chính chồng là người đứng sau những thành công trong nghề, luôn sắp xếp, lo chu toàn mọi việc cho chị.

TP.HCM cân nhắc không mời nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa', HIEUTHUHAI, Jack, Pháo bị gọi tên

TP.HCM cân nhắc không mời nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa', HIEUTHUHAI, Jack, Pháo bị gọi tên

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Trước tình trạng một số ca sĩ, rapper trẻ sử dụng ngôn từ cẩu thả, phản cảm, dung tục trong ca khúc gây ảnh hưởng xấu đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị cân nhắc không mời nghệ sĩ “lệch chuẩn văn hóa” dự sự kiện của thành phố.

Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?

Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - MC Phí Linh là gương mặt thân quen với khán giả VTV nhưng đây là lần đầu tiên cô dẫn Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" tại điểm cầu Đồng Tháp.

Giọng ca 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' tiết lộ quá khứ

Giọng ca 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' tiết lộ quá khứ

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Duyên Quỳnh - giọng ca nổi tiếng với "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", chia sẻ về những khó khăn trong con đường nghệ thuật. Cô từng bị phản đối học Nhạc viện nhưng kiên trì theo đuổi đam mê.

'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Đức bất ngờ vì bị Tú 'tóm gọn'

'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Đức bất ngờ vì bị Tú 'tóm gọn'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Trong tập 17 "Cách em 1 milimet", Viễn tiếp tục thể hiện thái độ không ưa với chồng của Ngân. Trong khi đó, Tú cùng các bạn của mình tái ngộ với Đức trong nước mắt vui sướng.

NSƯT Lê Mai không nhận ra con gái Lê Vi

NSƯT Lê Mai không nhận ra con gái Lê Vi

Giải trí - 12 giờ trước

Gia đình cho biết gần đây sức khỏe NSƯT Lê Mai yếu đi nhiều. Bà không nhận ra khi con gái gọi từ nước ngoài về.

Hồi sinh chương trình 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' hấp dẫn trên VTV

Hồi sinh chương trình 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' hấp dẫn trên VTV

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween" sẽ phát sóng trên VTV3 từ 3/11. Đây là không gian học – chơi tích cực cho trẻ em, với những chủ đề sáng tạo, khám phá và dinh dưỡng.

Lương Thùy Linh gây tò mò

Lương Thùy Linh gây tò mò

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lương Thùy Linh bị đồn đoán sẽ thay thế Hương Giang thi Miss Universe 2025. Tuy nhiên, người đẹp gốc Cao Bằng mới đây đã lên tiếng phủ nhận.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Thế giới showbiz

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.

