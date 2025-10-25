Nữ MC VTV xinh đẹp nào sẽ dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 tại điểm cầu Hà Nội?
GĐXH - Nguyễn Huyền Trang (MC Mù Tạt) sẽ là một trong 4 MC dẫn dắt tại điểm cầu của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.
Theo VTV Online, vào sáng 26/10 sẽ diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với sự góp mặt của 4 nhà leo núi. Gồm: Lê Quang Duy Khoa (trường THPT Chuyên Quốc học - Huế, TP.Huế); Nguyễn Nhựt Lam (trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Nam Nha Trang, Khánh Hòa); Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).
Các thí sinh sẽ gặp nhau trong trận chung kết để so tài lần cuối cùng, giành vòng nguyệt quế vinh quang.
Năm nay, các điểm cầu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia sẽ tiếp tục được tổ chức tại những địa danh mang tính biểu trưng cho địa phương. Bên cạnh điểm cầu từ trường quay Đài THVN, 4 điểm cầu ngoài trời có:
Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long (điểm cầu TP Hà Nội), Công viên Lạc Hồng (điểm cầu Đồng Tháp), Nhà hát sông Hương (điểm cầu TP Huế); Quảng trường 2/4 (điểm cầu Khánh Hòa).
Các MC điểm cầu luôn là những người đồng hành không thể thiếu, khuấy động bầu không khí đầy hào hứng tại các điểm cầu, đem lại sự cổ vũ, nguồn sức mạnh tinh thần lớn cho các thí sinh.
Những gương mặt dẫn chương trình tại 4 điểm cầu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay vẫn là các MC đã quen thuộc trên sóng truyền hình.
Trong đó, MC Đức Bảo là người dẫn ở điểm cầu thành phố Huế; MC Công Tố là người dẫn ở điểm cầu Khánh Hòa; MC Phí Linh dẫn điểm cầu Đồng Tháp. Đặc biệt tại điểm cầu Hà Nội sẽ do MC Huyền Trang (MC Mù tạt) đảm nhận.
Bên cạnh đó, tại trường quay của Đài THVN - nơi diễn ra cuộc thi, vị trí host vẫn thuộc về hai gương mặt quen thuộc - BTV Khánh Vy và BTV Ngọc Huy.
Theo Znews, trên trang cá nhân, Huyền Trang hào hứng chia sẻ thông tin trở thành MC tại chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, dẫn tại điểm cầu Hà Nội.
"Hoàng Thành Thăng Long ơi, anh em sẵn sàng cổ vũ cho Trần Bùi Bảo Khánh chưa ạ?", cô viết tại bài đăng hút hơn 5.000 lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi và cả Huyền Trang bày tỏ sự háo hức, gửi lời chúc thí sinh tại điểm cầu này giành vòng nguyệt quế.
Được biết, đây không phải lần đầu MC Huyền Trang dẫn tại điểm cầu của cuộc thi chung kết đường lên đỉnh Olympia. Năm 2023, cô từng đảm nhận vai trò này tại điểm cầu Hải Phòng của thí sinh Nguyễn Trọng Thành (trường THPT chuyên Trần Phú).
MC Huyền Trang cũng từng chia sẻ bản thân là fan trung thành của Đường lên đỉnh Olympia từ nhỏ. Khi góp mặt tại chương trình, cô đã học hỏi cách giao lưu, kiểm soát sân khấu, khuấy động không khí của các MC đi trước để có thể làm tốt nhiệm vụ, cổ vũ tinh thần cho các thí sinh.
Nguyễn Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt, sinh năm 1993) là MC quen mặt với nhiều khán giả qua các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc Hẹn Cuối Tuần hay Trời Sinh Một Cặp. Ngoài là nữ MC xinh đẹp, duyên dáng, cô còn được biết là bạn gái của cầu thủ Phạm Đức Huy. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh tình tứ, lãng mạn trên mạng xã hội.
