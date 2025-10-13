Mới nhất
MC 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu gợi cảm, tinh tế

Thứ hai, 14:00 13/10/2025 | Giải trí
GĐXH - MC Khánh Vy của "Đường lên đỉnh Olympia" khiến nhiều chị em hâm mộ không chỉ bởi tài năng mà còn ở gu thời trang vừa trẻ trung và tinh tế.

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 1.Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

GĐXH - BTV Hoài Anh là người dẫn chương trình quen mặt với khán giả Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài lối dẫn duyên dáng, BTV Hoài Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đúng với tính cách dịu dàng, thanh lịch của cô,

Khánh Vy phối đồ nữ tính, dịu dàng

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 2.

Khánh Vy ở đời thực không ngại diện những bộ đầm hở lưng, khoe nhan sắc yêu kiều cùng bờ vai thon nữ tính. Trong hình cô chọn cho mình một chiếc đầm voan được thiết kế khéo léo khoe được sự gợi cảm của mình.

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 3.

Ở trong một khoảnh khắc khác, Khánh Vy lại diện đồ như nàng thơ với váy trắng cùng áo khoác ngoài màu xanh mint dịu nhẹ.

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 4.

Cũng như những cô gái genZ khác, nữ MC quê Nghệ An không ngại mix đồ phá cách để khoe chọn sự cá tính và gợi cảm đúng tuổi. Trong hình, Khánh Vy mix áo closet cách điệu với phần thiết kế đuôi áo gợi cảm.

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 5.

Hoặc cũng có lúc Khánh Vy nền nã với đầm khoe vai gầy mỏng manh.

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 6.

Người đẹp khoe nét nữ tính, trong trẻo với chiếc đầm đơn giản nhưng lại có đường cut-out phần ngực làm điểm nhấn.

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 7.

Hoặc ở một hoàn cảnh khác, Khánh Vy lại hóa quý cô "tổng tài" với blazer đồng màu cùng quần dài che gót trang nhã.

Khánh Vy mix đồ năng động, trẻ trung

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 8.

Trái ngược với style "bánh bèo" hay nàng thơ ở trên thì trong hình ảnh này, MC "Đường lê đỉnh Olympia" lại cá tính với áo thun đen mix cùng quần kaki nhẹ nhàng. Style cũng được cô thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi khi đi làm hay đi dạo phố.


Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 9.

Có lúc cô chọn mix chân váy xếp ly dài trắng với áo phông đen vừa trẻ trung mà vẫn giữ được nét nữ tính.

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 10.

Hay ở hình ảnh đi ăn cùng bạn bè, Khánh Vy diện áo khoác xanh nhẹ nhàng mix cùng chân váy đậm màu cá tính.

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 11.

Hoặc ở khoảnh khắc này, Khánh Vy diện áo sơ mi mix cùng quần vải ống rộng giản dị.

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 12.

Trong một lần đi "đu" concert, nữ MC quê Nghệ An lại tươi trẻ và đúng tuổi với quần jeans và áo thun năng động. Mọi phong cách Khánh Vy lựa chọn đều hợp gu nhiều chị em và học cách áp dụng trong cuộc sống.

Ảnh: FBNV

Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu đa phong cách - Ảnh 13.Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

GĐXH - BTV Minh Hương là BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân mang quân hàm đại úy. Đời thực, cô khiến tín đồ thời trang yêu thích bởi cách mix đồ cực đẹp.

Đỗ Quyên
