Lợi dụng sơ hở nhiều người đi đường hay mắc phải, 2 thanh niên 19 tuổi gây ra vụ cướp giật táo tợn

Công an thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang vừa điều tra, làm rõ vụ cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 12h30' ngày 25/1, Công an thành phố Tuyên Quang nhận được tin báo của cháu Nguyễn Khánh L. (SN 2006, trú tại thành phố Tuyên Quang) về việc: Khi đang điều khiển xe máy điện đi trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc Tổ 2, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang), cháu bị 2 đối tượng nam giới đi xe mô tô cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone đang để ở hộc để đồ của xe.

Qua rà soát công an xác định 2 đối tượng nghi vấn đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, sơn màu xanh, không gắn biển số. Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát theo đường Quốc lộ 2 hướng đi Hà Nội.

Xác định đối tượng đã bỏ trốn, Công an thành phố Tuyên Quang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Phù Ninh, Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tập trung rà soát, phát hiện và triệu tập đối tượng Phan Quốc Huy (SN 2005, trú tại khu 4, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đến làm việc.

Nam và Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, đối Huy khai nhận đã cùng với Nguyễn Hoài Nam (SN 2005, trú tại khu 7, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh) gây ra vụ cướp giật nêu trên. Nam sau đó đã bị công an triệu tập.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuyên Quang đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

