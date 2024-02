Đối tượng phê ma túy điên cuồng tấn công đại úy công an giữa ngã ba đường có thể đối diện nhiều tội danh

Vụ mở nắp quan tài khám nghiệm tử thi, phát hiện sự thật ‘động trời’ bị ẩn giấu: Bi kịch gia đình GĐXH - Theo quan điểm luật sư, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của các bên, trạng thái cảm xúc, mức độ nhận thức của đối tượng gây án để xác định tội danh cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Quốc Hưng (SN 2001, trú tại phường Phước Hội, thị xã La Gi) để điều tra về việc tấn công đại úy công an giữa ngã ba đường.

Trước đó, khoảng 8h15' ngày 28/1, tại trục đường Thống Nhất thuộc địa bàn phường Phước Lộc, thị xã La Gi, đại úy Đỗ Đức Huy, cán bộ Công an phường Phước Lộc, thị xã La Gi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cung đường diễn ra giải chạy việt dã của địa phương tổ chức thì bất ngờ bị Hưng điều khiển xe máy lao tới đạp vào người.

Chưa dừng lại ở đó, Hưng tiếp tục quay đầu xe tông trực diện và dùng chân đạp liên tục vào mặt đại úy Huy.

Ngay sau đó, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ. Về phía đại úy Đỗ Đức Huy được mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, hiện đã chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Tại cơ quan công an, Ngô Quốc Hưng khai nhận, thời điểm gây ra vụ việc vừa sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm của cơ quan y tế, công an xác định đối tượng này dương tính với chất ma túy.

Đối tượng phê ma túy tấn công đại úy công an đang làm nhiệm vụ tại Bình Thuận. Nguồn: CABT

Đánh giá về vụ việc trên, Ts.Ls Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp – Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Hành vi của đối tượng tấn công đại úy công an giữa ngã ba đường là rất nguy hiểm, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ.

Theo quy định của pháp luật thì người say rượu bia hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Nội dung này được quy định tại Điều 13 của Bộ luật hình sự năm 2015. Hành vi của đối tượng có thể là gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; cố ý gây thương tích, thậm chí có thể còn là hành vi giết người nếu như có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi của đối tượng, xác định hậu quả có thể xảy ra đối với đại úy công an và xã hội để xem xét xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hành vi có thể dẫn đến chết người thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Còn trường hợp kết quả xác minh, điều tra cho thấy hành vi của đối tượng không có khả năng dẫn đến chết người, đối tượng không có mục đích giết người nhưng hành vi đã gây ra thương tích cho đại úy công an thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự. Trường hợp nạn nhân không có thương tích thì vẫn sẽ xử lý đối tượng này về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự.

Ts.Ls Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ việc sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện như thế nào. Trong trường hợp phát hiện hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì đối tượng này còn bị xử lý thêm về một trong các tội danh này theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cho thấy hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân cách của người thực hiện hành vi phạm tội mà còn gây nguy hiểm cho xã hội, có thể xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của những người xung quanh. Bởi vậy ngoài việc làm rõ hành vi, hậu quả để xử lý đối tượng này thì cơ quan điều tra cũng cần thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.